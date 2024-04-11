Норвегия готова передать Украине 22 американских истребителя F-16, однако не все из них находятся в исправном состоянии.
Что известно о передаче Норвегией Украине истребителей F-16
Отмечается, что США дали Норвегии разрешение на передачу Украине истребителей F-16.
Кроме этого, страна планирует также передать Украине:
двигатели,
вспомогательные материалы,
тренажеры,
запчасти,
и другое соответствующее оборудование.
Отмечается, что, по крайней мере, часть полученных самолетов Украина сможет использовать для получения необходимых запчастей и проведения ремонта исправных самолетов.
По информации журналистов издания Nettavisen, боеспособны 12 самолетов из тех, что Норвегия планирует передать Украине.
Что известно о сложностях с обучением украинских пилотов на F-16
Командующий Объединенными силами НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи назвал сложности, возникающие во время обучения украинских пилотов на истребителях F-16.
Каволь в комментарии журналистам издания "Голос Америки" отметил, что переход от советских истребителей к современным западным военным самолетам четвертого поколения вызывает трудности у украинских летчиков.
Среди самых больших трудностей в обучении украинцев на F-16 Каволи указал знание английского языка.
Он также добавил, что проблемой является отсутствие у украинских пилотов достаточной базовой подготовки.
Каволи объяснил, что эту базовую подготовку необходимо предоставить, прежде чем переходить к овладению F-16.
Также Каволи указал, что у Украины не хватает военных авиаторов.
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