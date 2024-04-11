Норвегия готова передать Украине 22 американских истребителя F-16, однако не все из них находятся в исправном состоянии.

Что известно о передаче Норвегией Украине истребителей F-16

Отмечается, что США дали Норвегии разрешение на передачу Украине истребителей F-16.

Кроме этого, страна планирует также передать Украине:

двигатели,

вспомогательные материалы,

тренажеры,

запчасти,

и другое соответствующее оборудование.

Отмечается, что, по крайней мере, часть полученных самолетов Украина сможет использовать для получения необходимых запчастей и проведения ремонта исправных самолетов.

По информации журналистов издания Nettavisen, боеспособны 12 самолетов из тех, что Норвегия планирует передать Украине.

Соглашение о продаже с Draken International, похоже, не будет реализовано, а самолеты, которые должны были быть использованы для тренировок в США, будут задействованы для защиты воздушного пространства Украины, — говорится в материале издания. Поделиться

Что известно о сложностях с обучением украинских пилотов на F-16

Командующий Объединенными силами НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи назвал сложности, возникающие во время обучения украинских пилотов на истребителях F-16.

Каволь в комментарии журналистам издания "Голос Америки" отметил, что переход от советских истребителей к современным западным военным самолетам четвертого поколения вызывает трудности у украинских летчиков.

Мы работаем над этим вместе с ними, работает целая коалиция стран. В конце концов, для них это будет очень ценная вещь, — подчеркнул генерал. Поделиться

Среди самых больших трудностей в обучении украинцев на F-16 Каволи указал знание английского языка.

Если все руководства, все инструкции и все кнопки написаны на английском языке, вы по крайней мере должны знать достаточно английского для этого. Кстати, это тоже международный язык полетов. Поэтому просто необходимо иметь определенный уровень владения языком. Это первый шаг, — подчеркнул Каволи. Поделиться

Он также добавил, что проблемой является отсутствие у украинских пилотов достаточной базовой подготовки.

Каволи объяснил, что эту базовую подготовку необходимо предоставить, прежде чем переходить к овладению F-16.

Также Каволи указал, что у Украины не хватает военных авиаторов.