Українські пілоти продовжать навчання на F-16 у Франції — Міноборони Британії

Українські пілоти, які навчалися на F-16 у Британії, продовжать підготовку. Наступний етап буде проходити у Франції.

Що відомо про наступний етап навчання українських пілотів на F-16

Випуск перших українських пілотів, які пройшли інтенсивну підготовку під керівництвом інструкторів Повітряних сил Сполученого Королівства. Тепер вони перейдуть до наступного етапу навчання у Франції, — йдеться у повідомленні. Поширити

Міністерство оборони Британії також показало фото українських пілотів, які навчалися на літаках F-16.

👉 The first Ukrainian pilots to have undergone intensive training under the guidance of @RoyalAirForce instructors have graduated.



They will now move onto the next stage of training in France. 🇫🇷#StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/14AAdPHEV2 — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) April 14, 2024

Що відомо про підготовку українських пілотів та передачу F-16

Українські військові пілоти проходять навчання у США, Британії, Франції, Данії та Румунії. Очікується, що Україна матиме перші шість винищувачів F-16 і 12 підготовлених пілотів уже влітку 2024 року.

Загалом винищувачі F-16 погодилися передати Україні чотири країни: Нідерланди (понад 70 машин, частина з яких тренувальні), Данія (19 одиниць), а також Норвегія та Бельгія, які не оголошують точну кількість винищувачів.

У кінці березня 2024 року перші 10 українських пілотів завершили базову льотну підготовку у Великій Британії. Потім вони відправились до Франції.

Зеленський повідомив, що Нідерланди нададуть 42 літаки. Літаки відправлять після того, як будуть виконані умови, серед яких забезпечення необхідної інфраструктури та завершення навчання пілотів.

Речниця Нацгвардії Аризони Ерін Ханніган оголосила, що перші чотири українські пілоти планують завершити навчання на винищувачах F-16 до літа.