Украинские пилоты продолжат обучение на F-16 во Франции — Минобороны Британии
Категория
Украина
Дата публикации

Украинские пилоты продолжат обучение на F-16 во Франции — Минобороны Британии

Минобороны Британии
пилот
Читати українською

Украинские пилоты, обучавшиеся на F-16 в Британии, продолжат подготовку. Следующий этап будет проходить во Франции.

Что известно о следующем этапе обучения украинских пилотов на F-16

Выпуск первых украинских пилотов, прошедших интенсивную подготовку под руководством инструкторов воздушных сил Соединенного Королевства. Теперь они перейдут к следующему этапу обучения во Франции, — говорится в сообщении.

Министерство обороны Британии также показало фото украинских пилотов, обучавшихся на самолетах F-16.

Что известно о подготовке украинских пилотов и передаче F-16

Украинские военные пилоты проходят обучение в США, Британии, Франции, Дании и Румынии. Ожидается, что у Украины будут первые шесть истребителей F-16 и 12 подготовленных пилотов уже летом 2024 года .

В целом истребители F-16 согласились передать Украине четыре страны: Нидерланды (более 70 машин, часть которых тренировочные), Дания (19 единиц), а также Норвегия и Бельгия, которые не объявляют точное количество истребителей.

В конце марта 2024 года первые 10 украинских пилотов завершили базовую летную подготовку в Великобритании. Затем они отправились во Францию.

Зеленский сообщил, что Нидерланды предоставят 42 самолета. Самолеты будут отправлены после того, как будут выполнены условия, среди которых обеспечение необходимой инфраструктуры и завершение обучения пилотов.

Пресс-секретарь Нацгвардии Аризоны Эрин Ханниган объявила, что первые четыре украинских пилота планируют завершить обучение на истребителях F-16 к лету.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Когда Украина получит первый F-16. В NYT назвали год и месяц
F-16
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Украинские пилоты проходят финальный этап подготовки на F-16 — Евлаш
пилот
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Норвегия планирует передать Украине десятки F-16
F-16

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?