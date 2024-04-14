Украинские пилоты продолжат обучение на F-16 во Франции — Минобороны Британии

Украинские пилоты, обучавшиеся на F-16 в Британии, продолжат подготовку. Следующий этап будет проходить во Франции.
Что известно о следующем этапе обучения украинских пилотов на F-16
Министерство обороны Британии также показало фото украинских пилотов, обучавшихся на самолетах F-16.
Что известно о подготовке украинских пилотов и передаче F-16
Украинские военные пилоты проходят обучение в США, Британии, Франции, Дании и Румынии. Ожидается, что у Украины будут первые шесть истребителей F-16 и 12 подготовленных пилотов уже летом 2024 года .
В целом истребители F-16 согласились передать Украине четыре страны: Нидерланды (более 70 машин, часть которых тренировочные), Дания (19 единиц), а также Норвегия и Бельгия, которые не объявляют точное количество истребителей.
В конце марта 2024 года первые 10 украинских пилотов завершили базовую летную подготовку в Великобритании. Затем они отправились во Францию.
Зеленский сообщил, что Нидерланды предоставят 42 самолета. Самолеты будут отправлены после того, как будут выполнены условия, среди которых обеспечение необходимой инфраструктуры и завершение обучения пилотов.
Пресс-секретарь Нацгвардии Аризоны Эрин Ханниган объявила, что первые четыре украинских пилота планируют завершить обучение на истребителях F-16 к лету.
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