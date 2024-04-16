Греция опровергла заявления о передаче Украине F-16
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Греция опровергла заявления о передаче Украине F-16

F-16
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Источник:  Rzeczpospolita

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис отрицал заявления СМИ о намерениях передать Украине старые истребители F-16.

Греция не планирует передавать Украине F-16

Мицотакис пояснил, что эти истребители нужны для поддержки обороноспособности Греции, и поэтому их передача Украине не планируется.

Я бы хотел уточнить, что мы не готовы предоставить Украине самолеты F-16. Такая информация появилась в СМИ, но она не соответствует действительности, подчеркнул премьер-министр Греции.

Он признал, что его страна исторически имела сильные связи с Россией на уровне культуры и религии, однако преступную политику Кремля и войну против Украины Афины не поддерживают.

Греция — страна, которая не только уважает, но и защищает принципы международного порядка. И она всегда была на правильной стороне истории. Так происходит и сейчас, когда Украина защищается от жестокого российского вторжения. У нас исторически сильные связи с Россией, культурные, религиозные, но мы решительно выступаем против кремлевского режима. Я лично посетил Украину, был в Одессе. Я виделся с президентом Зеленским в Вильнюсе в четверг. И я пообещал продолжать поддерживать Украину по мере наших возможностей, не ставя под угрозу нашу собственную способность защищаться, потому что мы также живем в сложной части света, — подчеркнул Мицотакис.

Он также подчеркнул, что Греция оказывает поддержку Украине. В частности, недавно была передана партия 155-мм артиллерийских снарядов.

Премьер-министр Греции также пообещал и дальше усиливать поддержку Украины.

Но я еще раз подчеркну, что у нас есть беспокойство по поводу нашей собственной безопасности. Поэтому мы должны быть очень осторожны, чтобы поставки в Украину не уменьшили нашу способность обеспечить свою защиту. Мы должны быть внимательны ради нашего соседа, — отметил Мицотакис.

Кто готов передать Украине истребители F-16

Норвегия намерена передать Украине обновленные F-16.

По словам военного эксперта, летчика-инструктора и полковника ВСУ в запасе Романа Свитана в эфире 24 канала, все базовые F-16 примерно одинаковы — от Block 20 до Block 70/72.

Различаются модификации в основном авионикой. То есть системой наведения вооружения, выявления и управления тем вооружением, которое новейшее, как сейчас находится в Норвегии. Там есть возможность примерно до эскадрильи самолетов передать нам новые, уровня блок Block 50/52, — объясняет Свитан.

Известно, что Норвегия может передать Украине 12 самолетов Block 50/52.

Летчик может быть интегрирован в общую систему управления и общую систему ПВО, которая включает информацию от самолетов дальнего радиолокационного обнаружения, так называемых летающих радаров системы АВАКС и систем наземного обнаружения, подчеркнул эксперт.

И даже если этих обновленных самолетов будет немного, они смогут наносить удары вглубь врага и "по крайней мере, по некоторым точечным объектам, — добавляет Свитан.

Но здесь нужно понимать, что, наверное, нужно разрешение стран НАТО, в частности, США на работу по глубоким тылам врага. Хорошо, что Норвегия позволяет нам, но только их разрешения здесь будет мало, — подчеркнул Свитан.

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