Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис отрицал заявления СМИ о намерениях передать Украине старые истребители F-16.
Греция не планирует передавать Украине F-16
Мицотакис пояснил, что эти истребители нужны для поддержки обороноспособности Греции, и поэтому их передача Украине не планируется.
Он признал, что его страна исторически имела сильные связи с Россией на уровне культуры и религии, однако преступную политику Кремля и войну против Украины Афины не поддерживают.
Он также подчеркнул, что Греция оказывает поддержку Украине. В частности, недавно была передана партия 155-мм артиллерийских снарядов.
Премьер-министр Греции также пообещал и дальше усиливать поддержку Украины.
Кто готов передать Украине истребители F-16
Норвегия намерена передать Украине обновленные F-16.
По словам военного эксперта, летчика-инструктора и полковника ВСУ в запасе Романа Свитана в эфире 24 канала, все базовые F-16 примерно одинаковы — от Block 20 до Block 70/72.
Известно, что Норвегия может передать Украине 12 самолетов Block 50/52.
И даже если этих обновленных самолетов будет немного, они смогут наносить удары вглубь врага и "по крайней мере, по некоторым точечным объектам, — добавляет Свитан.
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