Посол Украины в США Оксана Маркарова подтвердила возможность запуска в Украине производства ЗРК Patriot и ракет к ним и заявила о переговорах.

Что известно о переговорах Украины по производству ЗРК Patriot

Маркарова отметила, что построить предприятия по производству ЗРК Patriot в Украине вполне возможно и ведутся соответствующие переговоры.

Такая задача у нас стоит и от президента, и министра обороны. Эти переговоры ведутся достаточно предметно с момента последнего визита президента в США, после этого наши компании встречались. Это очень предметная работа, — объяснила госпожа посол. Поделиться

Она отметила, что пока не может назвать каких-либо четких рамок, но заверила, что со своей стороны Украина пытается ускорить процесс.

Это абсолютно реально. Есть много компаний, я сейчас говорю не о Patriot, а о других возможностях, которые уже приступили к строительству или совместным проектам с украинскими компаниями дома. Мы будем активно работать, чтобы это касалось всех возможностей, включая такие сложные как Patriot, — добавила Маркарова. Поделиться

Что Маркарова еще говорит о переговорах по производству Patriot в Украине

В интервью журналистам издания "Украинская правда" посол США в Украине отметила, что в рамках двух визитов президента Владимира Зеленского в Вашингтон обсуждался вопрос производства американских ЗРК в Украине.

Она отметила, что между двумя визитами президента уже было два заседания бизнесов, украинских и американских.

Так что мы активно работаем над этим. Без того чтобы мы сами производили, как минимум, значительную часть составляющих, а как максимум — завершенный продукт, не обойтись. Мы ведь понимаем, что даже после нашей победы Россия никуда не денется, — объясняет Маркарова. Поделиться

Также она отметила, что Украине нужно производить не только ПВО.