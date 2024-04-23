Украина ведет переговоры по производству Patriot — Маркарова
Категория
Украина
Дата публикации

Украина ведет переговоры по производству Patriot — Маркарова

ЗРК Patriot
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Источник:  Телемарафон "Єдині новини"

Посол Украины в США Оксана Маркарова подтвердила возможность запуска в Украине производства ЗРК Patriot и ракет к ним и заявила о переговорах.

Что известно о переговорах Украины по производству ЗРК Patriot

Маркарова отметила, что построить предприятия по производству ЗРК Patriot в Украине вполне возможно и ведутся соответствующие переговоры.

Такая задача у нас стоит и от президента, и министра обороны. Эти переговоры ведутся достаточно предметно с момента последнего визита президента в США, после этого наши компании встречались. Это очень предметная работа, — объяснила госпожа посол.

Она отметила, что пока не может назвать каких-либо четких рамок, но заверила, что со своей стороны Украина пытается ускорить процесс.

Это абсолютно реально. Есть много компаний, я сейчас говорю не о Patriot, а о других возможностях, которые уже приступили к строительству или совместным проектам с украинскими компаниями дома. Мы будем активно работать, чтобы это касалось всех возможностей, включая такие сложные как Patriot, — добавила Маркарова.

Что Маркарова еще говорит о переговорах по производству Patriot в Украине

В интервью журналистам издания "Украинская правда" посол США в Украине отметила, что в рамках двух визитов президента Владимира Зеленского в Вашингтон обсуждался вопрос производства американских ЗРК в Украине.

Она отметила, что между двумя визитами президента уже было два заседания бизнесов, украинских и американских.

Так что мы активно работаем над этим. Без того чтобы мы сами производили, как минимум, значительную часть составляющих, а как максимум — завершенный продукт, не обойтись. Мы ведь понимаем, что даже после нашей победы Россия никуда не денется, — объясняет Маркарова.

Также она отметила, что Украине нужно производить не только ПВО.

Вот сейчас только закончился визит премьер-министра Украины, министра финансов и главы Нацбанка, которые приехали на встречи во Всемирном банке и Международном валютном фонде, но имели также встречи с бизнесом, где одно из ключевых обсуждений было именно об инвестициях в военно-промышленный комплекс и совместную работу, касающуюся отдельных материалов, таких как редкоземельные металлы, — подчеркнула Маркарова.

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