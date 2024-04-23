Посол Украины в США Оксана Маркарова подтвердила возможность запуска в Украине производства ЗРК Patriot и ракет к ним и заявила о переговорах.
Что известно о переговорах Украины по производству ЗРК Patriot
Маркарова отметила, что построить предприятия по производству ЗРК Patriot в Украине вполне возможно и ведутся соответствующие переговоры.
Она отметила, что пока не может назвать каких-либо четких рамок, но заверила, что со своей стороны Украина пытается ускорить процесс.
Что Маркарова еще говорит о переговорах по производству Patriot в Украине
В интервью журналистам издания "Украинская правда" посол США в Украине отметила, что в рамках двух визитов президента Владимира Зеленского в Вашингтон обсуждался вопрос производства американских ЗРК в Украине.
Она отметила, что между двумя визитами президента уже было два заседания бизнесов, украинских и американских.
Также она отметила, что Украине нужно производить не только ПВО.
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