Украина обсуждает с партнерами передачу четырех батарей системы противовоздушной обороны Patriot.
Переговоры Украины о ПВО
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в эфире телемарафона «Единые новости» отметил, что любую конкретику передачи систем ПВО, в частности Patriot, лучше узнавать, когда будут приняты соответствующие решения.
Так случилось с Германией, когда она объявила о передаче батареи Patriot.
По словам Кулебы, сейчас задача состоит в том, чтобы ускорить принятие соответствующих решений.
Также он напомнил, что сегодня, 22 апреля, этот вопрос стал ключевым во время телефонного звонка между президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом США Джо Байденом.
Сколько систем ПВО нужно Украине
По словам украинских чиновников, стране необходимо как минимум семь дополнительных систем противовоздушной обороны, таких как американские Patriot или советские С-300.
Президент Владимир Зеленский в сообщении на Х 21 апреля написал: «Patriot можно называть средствами ПВО только если они работают и спасают жизнь, а не стоят неподвижно где-то на базах хранения».
Пока только Германия публично объявила о поставках одной системы Patriot.
Известно, что Киев особенно заинтересован в устаревших греческих системах С-300, которые уже имеют в своем арсенале ВСУ и имеют опыт работы с ними.
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