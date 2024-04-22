Украина ведет переговоры с союзниками о поставках четырех батарей Patriot — Кулеба
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Политика
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Украина ведет переговоры с союзниками о поставках четырех батарей Patriot — Кулеба

Дмитрий Кулеба
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Источник:  Телемарафон "Єдині новини"

Украина обсуждает с партнерами передачу четырех батарей системы противовоздушной обороны Patriot.

Переговоры Украины о ПВО

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в эфире телемарафона «Единые новости» отметил, что любую конкретику передачи систем ПВО, в частности Patriot, лучше узнавать, когда будут приняты соответствующие решения.

Так случилось с Германией, когда она объявила о передаче батареи Patriot.

Задача министров готовить решение. И сейчас в разработке, я говорил три прошлой недели, но сегодня у меня последний разговор был и я понимаю, что у нас есть на радаре четыре конкретных батареи, если речь идет о Patriot. Ведутся переговоры между нами и соответствующими странами и США.

Дмитрий Кулеба

Дмитрий Кулеба

Глава МИД Украины

По словам Кулебы, сейчас задача состоит в том, чтобы ускорить принятие соответствующих решений.

Такие решения будут, я не сомневаюсь. И это положительный для Украины результат, — добавил министр.

Также он напомнил, что сегодня, 22 апреля, этот вопрос стал ключевым во время телефонного звонка между президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом США Джо Байденом.

Сколько систем ПВО нужно Украине

По словам украинских чиновников, стране необходимо как минимум семь дополнительных систем противовоздушной обороны, таких как американские Patriot или советские С-300.

Президент Владимир Зеленский в сообщении на Х 21 апреля написал: «Patriot можно называть средствами ПВО только если они работают и спасают жизнь, а не стоят неподвижно где-то на базах хранения».

Пока только Германия публично объявила о поставках одной системы Patriot.

Известно, что Киев особенно заинтересован в устаревших греческих системах С-300, которые уже имеют в своем арсенале ВСУ и имеют опыт работы с ними.

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