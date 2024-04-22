Переговори України про ППО

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в етері телемарафону «Єдині новини» зауважив, що про будь-яку конкретику щодо передачі систем ППО, зокрема Patriot, краще дізнаватися, коли будуть ухвалені відповідні рішення.

Так сталося з Німеччиною, коли вона оголосила про передачу своєї батареї Patriot.

Завдання міністрів — готувати рішення. І зараз у розробці, я говорив три минулого тижня, але сьогодні у мене остання розмова була і я розумію, що у нас є на радарі чотири конкретні батареї, якщо йдеться про Patriot. Ведуться переговори між нами та відповідними країнами та США. Дмитро Кулеба Глава МЗС України

За словами Кулеби, зараз завдання полягає у тому, щоб прискорити ухвалення відповідних рішень.

Такі рішення будуть, я не сумніваюся. І це є позитивним для України результатом, — додав міністр. Поширити

Також він нагадав, що сьогодні, 22 квітня, це питання стало ключовим під час телефонного дзвінка між президентом України Володимиром Зеленським та президентом США Джо Байденом.

Скільки систем ППО потрібно Україні

За словами українських посадовців, країні потрібно як мінімум сім додаткових систем протиповітряної оборони, таких як американські Patriot або радянські С-300.

Президент Володимир Зеленський у дописі на Х 21 квітня написав: «Patriot можна називати засобами ППО, лише якщо вони працюють і рятують життя, а не стоять нерухомо десь на базах зберігання».

Наразі лише Німеччина публічно оголосила про постачання однієї системи Patriot.

Відомо, що Київ особливо зацікавлений у застарілих грецьких системах С-300, які ЗСУ вже мають у своєму арсеналі та мають досвід роботи з ними.