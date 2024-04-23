Посол України в США Оксана Маркарова підтвердила можливість запуску в Україні виробництва ЗРК Patriot та ракет до них і заявила про відповідні переговори.
Що відомо про переговори України щодо виробництва ЗРК Patriot
Маркарова зазначила, що побудувати підприємства з виробництва ЗРК Patriot в Україні цілком можливо і наразі ведуться відповідні переговори.
Вона зауважила, що наразі не може назвати якихось чітких рамок, але запевнила, що зі свого боку Україна намагається прискорити процес.
Що Маркарова ще каже стосовно переговорів з виробництва Patriot в Україні
В інтерв’ю журналістам видання “Українська правда” посол США в Україні зазначила, що в рамках двох візитів президента Володимира Зеленського до Вашингтона обговорювалось питання виробництва американських ЗРК в Україні.
Вона зазначила, що між двома візитами президента вже було два засідання бізнесів, українських і американських.
Також вона відзначила, що Україні треба виробляти не тільки ППО.
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