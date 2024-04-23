Україна веде переговори щодо виробництва Patriot — Маркарова
Категорія
Україна
Дата публікації

Україна веде переговори щодо виробництва Patriot — Маркарова

ЗРК Patriot
Джерело:  Телемарафон "Єдині новини"

Посол України в США Оксана Маркарова підтвердила можливість запуску в Україні виробництва ЗРК Patriot та ракет до них і заявила про відповідні переговори. 

Що відомо про переговори України щодо виробництва ЗРК Patriot

Маркарова зазначила, що побудувати підприємства з виробництва ЗРК Patriot в Україні цілком можливо і наразі ведуться відповідні переговори.

Така задача у нас стоїть і від президента, і від міністра оборони. Переговори ці ведуться досить предметно з моменту останнього візиту президента в США, після цього наші компанії зустрічалися. Це вже дуже предметна робота, — пояснила пані посол.

Вона зауважила, що наразі не може назвати якихось чітких рамок, але запевнила, що зі свого боку Україна намагається прискорити процес.

Це абсолютно реально. Є багато компаній, я зараз говорю не про Patriot, а про інші спроможності, які вже розпочали будівництво чи спільні проекти з українськими компаніями вдома. Ми будемо активно працювати, щоб це стосувалося всіх спроможностей, включно з такими складними як Patriot, — додала Маркарова.

Що Маркарова ще каже стосовно переговорів з виробництва Patriot в Україні

В інтерв’ю журналістам видання “Українська правда” посол США в Україні зазначила, що в рамках двох візитів президента Володимира Зеленського до Вашингтона обговорювалось питання виробництва американських ЗРК в Україні.

Вона зазначила, що між двома візитами президента вже було два засідання бізнесів, українських і американських.

Тож ми активно працюємо над цим. Без того, щоб ми самі виробляли, як мінімум, значну частину складових, а як максимум — завершений продукт, не обійтися. Бо ми ж розуміємо, що навіть після нашої перемоги Росія нікуди не подінеться, — пояснює Маркарова.

Також вона відзначила, що Україні треба виробляти не тільки ППО.

От зараз тільки закінчився візит прем'єр-міністра України, міністра фінансів та голови Нацбанку, які приїхали на зустрічі у Світовому банку і Міжнародному валютному фонді, але мали також зустрічі з бізнесом, де одне з ключових обговорень було саме про інвестиції у військово-промисловий комплекс та спільну роботу, що стосується окремих матеріалів, як-от рідкоземельних металів, — наголосила Маркарова.

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Україна веде переговори з союзниками про постачання чотирьох батарей Patriot — Кулеба
Дмитро Кулеба
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Греція може передати Україні системи Patriot — яка умова
ЗРК Patriot

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?