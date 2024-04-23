Посол України в США Оксана Маркарова підтвердила можливість запуску в Україні виробництва ЗРК Patriot та ракет до них і заявила про відповідні переговори.

Що відомо про переговори України щодо виробництва ЗРК Patriot

Маркарова зазначила, що побудувати підприємства з виробництва ЗРК Patriot в Україні цілком можливо і наразі ведуться відповідні переговори.

Така задача у нас стоїть і від президента, і від міністра оборони. Переговори ці ведуться досить предметно з моменту останнього візиту президента в США, після цього наші компанії зустрічалися. Це вже дуже предметна робота, — пояснила пані посол. Поширити

Вона зауважила, що наразі не може назвати якихось чітких рамок, але запевнила, що зі свого боку Україна намагається прискорити процес.

Це абсолютно реально. Є багато компаній, я зараз говорю не про Patriot, а про інші спроможності, які вже розпочали будівництво чи спільні проекти з українськими компаніями вдома. Ми будемо активно працювати, щоб це стосувалося всіх спроможностей, включно з такими складними як Patriot, — додала Маркарова. Поширити

Що Маркарова ще каже стосовно переговорів з виробництва Patriot в Україні

В інтерв’ю журналістам видання “Українська правда” посол США в Україні зазначила, що в рамках двох візитів президента Володимира Зеленського до Вашингтона обговорювалось питання виробництва американських ЗРК в Україні.

Вона зазначила, що між двома візитами президента вже було два засідання бізнесів, українських і американських.

Тож ми активно працюємо над цим. Без того, щоб ми самі виробляли, як мінімум, значну частину складових, а як максимум — завершений продукт, не обійтися. Бо ми ж розуміємо, що навіть після нашої перемоги Росія нікуди не подінеться, — пояснює Маркарова. Поширити

Також вона відзначила, що Україні треба виробляти не тільки ППО.