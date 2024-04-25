Рассвет предупреждает о намерении армии РФ скопировать Patriot

Новые российские ЗРК С-500 сродни американским комплексам Patriot, изготовленным с задержкой в 40 лет.

Россияне хотят скопировать Patriot

По словам военного эксперта, летчика-инструктора и полковника ВСУ в запасе Романа Свитана, россияне только сейчас решили разделить функции ЗРК против воздушных целей и против баллистики.

С-500 пробуют скопировать механизм ликвидирования целей Patriot. Большой вопрос о тактико-технических данных. Они действительно могут быть "аналоговнетны", завышены как обычно, — сказал он. Поделиться

К примеру, напомнил эксперт, оказалось, что половина механизмов российского ЗРК С-400 "Триумф" — это механизмы С-300. В итоге из-за того, что заявленные характеристики не соответствовали реальным техническим данным, от таких ЗРК отказался ряд стран. Похожая ситуация, считает Роман Свитан, может быть и с российскими ЗРК С-500:

Заявили они, конечно, серьезные дальности, иногда вне возможного. Как они себя покажут в бою, будет ясно в ближайшее время. Роман Свитан эксперт

Что известно о ЗРК С-500

Россия заявила о первой поставке в войска новейших ЗРК С-500 "Прометей".

Этим комплексам россияне приписали уникальные возможности. В частности, дальность поражения целей в 500 или даже 600 км.

Сообщалось, что разработка комплекса по возможностям противоракетной обороны якобы началась в РФ в 2002 году.