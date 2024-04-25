Рассвет предупреждает о намерении армии РФ скопировать Patriot

Новые российские ЗРК С-500 сродни американским комплексам Patriot, изготовленным с задержкой в 40 лет.
Россияне хотят скопировать Patriot
По словам военного эксперта, летчика-инструктора и полковника ВСУ в запасе Романа Свитана, россияне только сейчас решили разделить функции ЗРК против воздушных целей и против баллистики.
К примеру, напомнил эксперт, оказалось, что половина механизмов российского ЗРК С-400 "Триумф" — это механизмы С-300. В итоге из-за того, что заявленные характеристики не соответствовали реальным техническим данным, от таких ЗРК отказался ряд стран. Похожая ситуация, считает Роман Свитан, может быть и с российскими ЗРК С-500:
Что известно о ЗРК С-500
Россия заявила о первой поставке в войска новейших ЗРК С-500 "Прометей".
Этим комплексам россияне приписали уникальные возможности. В частности, дальность поражения целей в 500 или даже 600 км.
Сообщалось, что разработка комплекса по возможностям противоракетной обороны якобы началась в РФ в 2002 году.
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