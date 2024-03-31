В Германии приостановили производство Taurus из-за отсутствия заказов от правительства

Оборонная компания MBDA, являющаяся производителем ракет Taurus, призвала правительство Германии побыстрее принять решение о заказе ракет, производство которых сейчас на паузе.
Производство Taurus приостановлено
Руководитель немецкой дочерней компании Томас Готтшильд указал, что ракеты Taurus больше не будут производиться, поскольку оборонная промышленность не имеет права производить запасы без заказов.
Он добавил, что по новым заказам поставщикам сначала придется переориентироваться и обеспечить сырье. Учитывая высокий спрос во всем мире, существуют узкие места, особенно в отношении сырья для взрывчатых веществ.
Несмотря на улучшение, все еще есть большой потенциал для более быстрой закупки оборонного оборудования.
Совместное предприятие Airbus, BAE Systems и Leonardo является среди прочего производителем крылатых ракет Taurus и зенитных ракет Patriot.
Как положительный пример Готтшильд привел заказ несколькими странами к 1000 ракетам Patriot, который компания MBDA будет производить с ее американским партнером Raytheon в Шробенхаузен.
Шольц исключает поставки Taurus в Украину
Будет ли Германия поставлять ракеты Taurus — это политическое решение.
С дальностью полета более 500 км Taurus имеет «эффект большого расстояния».
Украине это необходимо для борьбы с российскими логистическими цепочками и стратегическими целями.
Канцлер Олаф Шольц исключает поставки Taurus в Украину.
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