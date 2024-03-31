В Германии приостановили производство Taurus из-за отсутствия заказов от правительства

Оборонная компания MBDA, являющаяся производителем ракет Taurus, призвала правительство Германии побыстрее принять решение о заказе ракет, производство которых сейчас на паузе.

Производство Taurus приостановлено

Руководитель немецкой дочерней компании Томас Готтшильд указал, что ракеты Taurus больше не будут производиться, поскольку оборонная промышленность не имеет права производить запасы без заказов.

Это вызов для нашей отрасли, когда производство прерывается, как в случае с Taurus. В таких случаях наши поставщики, зачастую малые и средние компании, останавливают производство. Поделиться

Он добавил, что по новым заказам поставщикам сначала придется переориентироваться и обеспечить сырье. Учитывая высокий спрос во всем мире, существуют узкие места, особенно в отношении сырья для взрывчатых веществ.

Несмотря на улучшение, все еще есть большой потенциал для более быстрой закупки оборонного оборудования.

Совместное предприятие Airbus, BAE Systems и Leonardo является среди прочего производителем крылатых ракет Taurus и зенитных ракет Patriot.

Как положительный пример Готтшильд привел заказ несколькими странами к 1000 ракетам Patriot, который компания MBDA будет производить с ее американским партнером Raytheon в Шробенхаузен.

Мы доставим первые ракеты Patriot в течение трех лет. Поделиться

Шольц исключает поставки Taurus в Украину

Будет ли Германия поставлять ракеты Taurus — это политическое решение.

С дальностью полета более 500 км Taurus имеет «эффект большого расстояния».

Украине это необходимо для борьбы с российскими логистическими цепочками и стратегическими целями.

Украина прикрывает свое противостояние другими видами оружия. С точки зрения украинцев Taurus был бы важным дополнительным блоком в нынешней ситуации. Поделиться

Канцлер Олаф Шольц исключает поставки Taurus в Украину.