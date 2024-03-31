У Німеччині призупинили виробництво Taurus через відсутність замовлень від уряду
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У Німеччині призупинили виробництво Taurus через відсутність замовлень від уряду

Taurus
Джерело:  Spiegel

Оборонна компанія MBDA, яка є виробником ракет Taurus, закликала уряд Німеччини швидше прийняти рішення щодо замовлення ракет, виробництво яких зараз на паузі.

Виробництво Taurus призупинене

Керівник німецької дочірньої компанії Томас Готтшильд зазначив, що ракети Taurus більше не будуть вироблятися, оскільки оборонна промисловість не має права виробляти запаси без замовлень.

Це виклик для нашої галузі, коли виробництво переривається, як у випадку з Taurus. У таких випадках наші постачальники, які часто є малими та середніми компаніями, зупиняють виробництво.

Він додав, що з новими замовленнями постачальникам спочатку доведеться переорієнтуватися та забезпечити сировину. Враховуючи високий попит у всьому світі, існують вузькі місця, особливо щодо сировини для вибухових речовин.

Незважаючи на покращення, все ще є великий потенціал для швидшої закупівлі оборонного обладнання.

Спільне підприємство Airbus, BAE Systems і Leonardo є, серед іншого, виробником крилатих ракет Taurus і зенітних ракет Patriot.

Як позитивний приклад Готтшильд навів замовлення кількома країнами до 1000 ракет Patriot, яке компанія MBDA буде виробляти з її американським партнером Raytheon у Шробенхаузені.

Ми доставимо перші ракети Patriot протягом трьох років.

Шольц відкидає поставки Taurus в Україну

Чи постачатиме Німеччина Україні ракети Taurus — це політичне рішення.

З дальністю польоту понад 500 кілометрів Taurus має «ефект великої відстані».

Україні це потрібно для боротьби з російськими логістичними ланцюжками та стратегічними цілями.

Наразі Україна прикриває свою протистояння іншими видами зброї. З точки зору українців, Taurus був би важливим додатковим блоком у нинішній ситуації.

Канцлер Олаф Шольц відкидає поставки Taurus в Україну.

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