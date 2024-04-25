Світан попереджає про намір армії РФ скопіювати Patriot

Нові російські ЗРК С-500 схожі на американські комплекси Patriot, виготовлені із затримкою у 40 років.
Росіяни хочуть скопіювати Patriot
За словами військового експерта, льотчика-інструктора і полковника ЗСУ в запасі Романа Світана, росіяни тільки зараз вирішили розділити функції ЗРК — проти повітряних цілей і проти балістики.
Наприклад, нагадав експерт, виявилося, що половина механізмів російського ЗРК С-400 "Тріумф" — це механізми С-300. У підсумку, через те, що заявлені характеристики не відповідали реальним технічним даним, від таких ЗРК відмовилася низка країн. Схожа ситуація, вважає Роман Світан, може бути і з російськими ЗРК С-500:
Що відомо про ЗРК С-500
Росія заявила про перше постачання у війська новітніх ЗРК С-500 "Прометей".
Цим комплексам росіяни приписали унікальні можливості. Зокрема, дальність ураження цілей у 500 або навіть 600 км.
Повідомлялося, що розробка комплексу з можливостями протиракетної оборони нібито почалася в РФ у 2002 році.
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