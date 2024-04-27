Надо не упустить время. Зеленский обратился к партнерам Украины по поводу систем Patriot

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украине нужно минимум 7 систем ПВО Patriot и призвал партнеров не терять время, чтобы дать России "сигнал решимости".

Зеленский в очередной раз призвал партнеров предоставить Украине ПВО

Ведь сейчас это наибольшая потребность как для ВСУ, так и для защиты гражданского населения.

Об этом Президент сказал в своем вечернем обращении.

Конечно, я благодарю всех партнеров, которые уже помогли нам по ПВО: сейчас каждая система для защиты неба, каждая противоракета — это буквально защита жизни. И важно, чтобы все новые договоренности с партнерами, которые уже есть на усиление нашей ПВО, важно, чтобы каждая инициатива друзей Украины помочь, в частности, с поиском и поставкой "Петриотов", чтобы все это сработало как можно быстрее. Семь систем нужны Украине — и это минимум. Эти "Петриоты" есть у партнеров. Владимир Зеленский Президент Украины

Российские террористы видят, что у партнеров, к сожалению, сейчас нет для Европы такой же решительности в защите от террора, которую они продемонстрировали на Ближнем Востоке. Но все же есть возможность предоставить необходимое количество и качество систем ПВО. Надо не потерять время — нужно дать необходимый сигнал решимости. Поделиться

Зеленский также отметил, что во время массированной российской ракетной атаки в субботу утром "траектории ракет и сам характер удара были просчитаны российскими террористами так, чтобы больше усложнить работу нашей ПВО".

Основной мишенью для 34 вражеских ракет стали разные объекты энергетики: электроэнергетика и объекты для транзита газа.

Именно те газовые объекты, от которых зависит, в частности, безопасность поставок в Евросоюз.

25 систем Patriot полностью закроют небо Украины

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украине для полного закрытия своей территории от вражеских воздушных атак требуется 25 систем Patriot по 6-8 батарей в каждой.

Я вам не скажу, сколько у нас есть систем Patriot. Я вам скажу: чтобы закрыть Украину полностью, в будущем Украине желательно иметь 25 систем Patriot по 6-8 батарей в каждой. Не вижу здесь секретов, потому что все наши партнеры об этом прекрасно знают, даже знают точки, где должны стоять соответствующие системы и действовать. Поделиться

Системы Patriot или аналоги. Есть несколько аналогов в мире, они работают тоже очень неплохо. У нас системный подход к этому он полностью рассчитан.