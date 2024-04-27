Надо не упустить время. Зеленский обратился к партнерам Украины по поводу систем Patriot

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украине нужно минимум 7 систем ПВО Patriot и призвал партнеров не терять время, чтобы дать России "сигнал решимости".
Зеленский в очередной раз призвал партнеров предоставить Украине ПВО
Ведь сейчас это наибольшая потребность как для ВСУ, так и для защиты гражданского населения.
Об этом Президент сказал в своем вечернем обращении.
Зеленский также отметил, что во время массированной российской ракетной атаки в субботу утром "траектории ракет и сам характер удара были просчитаны российскими террористами так, чтобы больше усложнить работу нашей ПВО".
Основной мишенью для 34 вражеских ракет стали разные объекты энергетики: электроэнергетика и объекты для транзита газа.
Именно те газовые объекты, от которых зависит, в частности, безопасность поставок в Евросоюз.
25 систем Patriot полностью закроют небо Украины
Президент Владимир Зеленский заявил, что Украине для полного закрытия своей территории от вражеских воздушных атак требуется 25 систем Patriot по 6-8 батарей в каждой.
Системы Patriot или аналоги. Есть несколько аналогов в мире, они работают тоже очень неплохо. У нас системный подход к этому он полностью рассчитан.
Да, выглядит как большое количество, но и территория Украины очень велика. Поэтому, чтобы полностью закрыть наше государство, даже те регионы, куда не прилетает или почти не прилетает, полностью накрыть наше государство, нам в структуре Противовоздушной обороны Украины со всеми другими системами, которые у нас есть, нужно 25 систем Patriot.
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