Зеленский озвучил три условия для усиления мощности ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский объяснил, от чего зависит перехват инициативы на фронте Вооруженными силами Украины и развертывание дальнейшего украинского контрнаступления.
От чего зависит мощность ВСУ
Как отметил президент Украины Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с генеральным секретарем Йенсом Столтенбергом, среди трех главных пунктов:
одобрение финансовой поддержки со стороны партнеров, в том числе и Соединенных Штатов Америки (США);
своевременная поставка вооружения в Украину;
поставка Силам обороны "конкретного" вооружения;
По словам Зеленского, пока позитива во втором пункте он не увидел, впрочем, поставки все же "немножко" ушли. В то же время, этот процесс важно ускорить.
Третий пункт, как пояснил президент, самый важный. Он отметил, что сегодня тоже важно, что именно Украина может получить.
Что известно о новом пакете военной помощи Украине от США
По словам главы Пентагона Ллойда Остина, Украина получит от США самый большой с начала преступного вторжения оккупационной армии РФ пакет военной помощи на сумму более 6 млрд дол.
Остин отметил, что Пентагон намерена покупать вооружение в рамках помощи Украине у американских оборонных компаний.
Также недавно Палата представителей США все же проголосовала за законопроект о помощи Украине. После этого документ был рассмотрен Сенатом и подписан главой Белого дома Джо Байденом.
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