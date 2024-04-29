Зеленский озвучил три условия для усиления мощности ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский объяснил, от чего зависит перехват инициативы на фронте Вооруженными силами Украины и развертывание дальнейшего украинского контрнаступления.

От чего зависит мощность ВСУ

Как отметил президент Украины Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с генеральным секретарем Йенсом Столтенбергом, среди трех главных пунктов:

одобрение финансовой поддержки со стороны партнеров, в том числе и Соединенных Штатов Америки (США);

своевременная поставка вооружения в Украину;

поставка Силам обороны "конкретного" вооружения;

Я считаю, что первый пункт, который был очень сложным, выполнен. Есть пакет, есть финансовая поддержка. Это значит, что мы можем рассчитывать на эти деньги. Владимир Зеленский Президент Украины

По словам Зеленского, пока позитива во втором пункте он не увидел, впрочем, поставки все же "немножко" ушли. В то же время, этот процесс важно ускорить.

Третий пункт, как пояснил президент, самый важный. Он отметил, что сегодня тоже важно, что именно Украина может получить.

И вот это "что" самое главное . Я уже не говорю о четвертом пункте, где мы можем использовать то или иное оружие. Это отдельная беседа. Поэтому мы благодарны партнерам, но есть еще два пункта важных, — добавил Зеленский. Поделиться

Что известно о новом пакете военной помощи Украине от США

По словам главы Пентагона Ллойда Остина, Украина получит от США самый большой с начала преступного вторжения оккупационной армии РФ пакет военной помощи на сумму более 6 млрд дол.

Остин отметил, что Пентагон намерена покупать вооружение в рамках помощи Украине у американских оборонных компаний.

Он будет включать в себя критически важные средства перехвата для систем NASAMS и Patriot. Больше беспилотников и прочего оборудования. Большое количество артиллерийских боеприпасов и ракет "земля-воздух". Чтобы эта помощь была поставлена на устойчивое основание, — подчеркнул глава Минобороны США. Поделиться

Также недавно Палата представителей США все же проголосовала за законопроект о помощи Украине. После этого документ был рассмотрен Сенатом и подписан главой Белого дома Джо Байденом.