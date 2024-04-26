По словам главы Пентагона Ллойда Остина, Украина получит от США самый большой с начала преступного вторжения оккупационной армии РФ пакет военной помощи на сумму более 6 млрд долларов.

Что известно о новом рекордно крупном пакете военной помощи Украине от США

Остин отметил, что Пентагон намерена покупать вооружение в рамках помощи Украине у американских оборонных компаний.

Он будет включать в себя критически важные средства перехвата для систем NASAMS и Patriot. Больше беспилотников и прочего оборудования. Большое количество артиллерийских боеприпасов и ракет "земля-воздух". Чтобы эта помощь была поставлена на устойчивое основание, подчеркнул глава Минобороны США. Поделиться

США обещают дополнительные поставки ПВО Patriot Украине

Остин подчеркнул, что США вместе с партнерами не исключают поставок дополнительных систем ПВО Patriot в Украину.

Насчет Patriot. Мы посмотрим. Но мы продолжаем работать в этом направлении, целенаправленно. Все страны, имеющие эти системы, понимают, насколько они важны, подчеркнул глава Минобороны США. Поделиться

Глава Пентагона выразил надежду, что Вашингтону вместе с партнерами удастся получить для Украины дополнительные системы ПВО Patriot.

В то же время чиновник добавил, что Украине нужны не только Patriot, поэтому он лично не относился к Patriot как к какому-нибудь чудодейственному средству.

Должна быть интегрированная система ПВО. Есть многие другие системы ПВО, которые мы пытаемся доставить в Украину быстрее, — объяснил Остин. Поделиться

Между тем, Бельгия пообещала передать Украине американские истребители F-16 уже к концу этого года.

Премьер Бельгии Александер Де Кроо и глава Минобороны Человек Дедондер на совместной пресс-конференции отметили, что точные сроки передачи истребителей Украине пока неизвестны.

По словам министра обороны, самолеты хотят доставить в Украину "быстрее всего". При этом делается все возможное, чтобы поставки состоялись в этом году.

Также, как отметила Дедондер, обороноспособность Бельгии в результате такой передачи не подвергается риску.

Де Кроо подчеркнул, что предоставление истребителей должно быть профинансировано за счет дохода от замороженных российских активов, а не за счет бельгийских налогоплательщиков.