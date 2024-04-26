По словам главы Пентагона Ллойда Остина, Украина получит от США самый большой с начала преступного вторжения оккупационной армии РФ пакет военной помощи на сумму более 6 млрд долларов.
Что известно о новом рекордно крупном пакете военной помощи Украине от США
Остин отметил, что Пентагон намерена покупать вооружение в рамках помощи Украине у американских оборонных компаний.
США обещают дополнительные поставки ПВО Patriot Украине
Остин подчеркнул, что США вместе с партнерами не исключают поставок дополнительных систем ПВО Patriot в Украину.
Глава Пентагона выразил надежду, что Вашингтону вместе с партнерами удастся получить для Украины дополнительные системы ПВО Patriot.
В то же время чиновник добавил, что Украине нужны не только Patriot, поэтому он лично не относился к Patriot как к какому-нибудь чудодейственному средству.
Между тем, Бельгия пообещала передать Украине американские истребители F-16 уже к концу этого года.
Премьер Бельгии Александер Де Кроо и глава Минобороны Человек Дедондер на совместной пресс-конференции отметили, что точные сроки передачи истребителей Украине пока неизвестны.
По словам министра обороны, самолеты хотят доставить в Украину "быстрее всего". При этом делается все возможное, чтобы поставки состоялись в этом году.
Также, как отметила Дедондер, обороноспособность Бельгии в результате такой передачи не подвергается риску.
Де Кроо подчеркнул, что предоставление истребителей должно быть профинансировано за счет дохода от замороженных российских активов, а не за счет бельгийских налогоплательщиков.
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