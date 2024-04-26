Тайная поставка Украине ракет большой дальности ATACMS от США возобновила дебаты в Германии по поводу передачи Taurus, против чего выступает канцлер Олаф Шольц.

Дебаты в Германии по передаче Taurus

Олаф Шольц 24 апреля на пресс-конференции вместе с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком Шольц вновь заявил, что выступает против предоставления ракет Taurus.

Мое решение не изменится, — сказал Шольц. Поделиться

Его заявление раздалось за несколько часов до того, как США обнародовали информацию о том, что непублично поставили ATACMS Украине как часть пакета помощи в марте.

Неназванный высокопоставленный чиновник обороны США в четверг, 25 апреля, заявил журналистам, что поставки Taurus зависит от Германии, но, учитывая решение США о поставках ATACMS и подобных решениях в Лондоне и Париже, "мы, конечно, надеемся, что это может быть фактором" , чтобы убедить Германию изменить свое мнение

Как сообщает DW, позиция Шольца вызвала резкую критику со стороны консервативного оппозиционного блока ХДС/ХСС.

Другие члены его правящей коалиции, а именно Зеленые и неолиберальная Свободная демократическая партия (FDP) также выступают за отправку оружия.

Taurus KEPD-350 считается одной из самых современных систем вооружения Бундесвера. Она запускается истребителями и двигается почти со скоростью звука и может поражать цели на расстоянии до 500 км.

ATACMS для Украины

24 апреля США подтвердили, что уже предоставили Украине ракеты большой дальности ATACMS.

Впервые ATACMS были использованы Украиной 17 апреля при ударе по российскому аэродрому в оккупированном Крыму, примерно в 65 километрах от украинской линии фронта.

Марина Мирон из Департамента военных исследований Лондонского университета отметила в комментарии DW, что эти ракеты могут сделать некоторые российские позиции более уязвимыми, однако общая стратегическая ценность ограничена, поскольку Украине требуются системы противовоздушной обороны для защиты от российских ударов по критической инфраструктуре.

По ее мнению, ATACMS кардинально не изменят динамику боя.