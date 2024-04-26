В США надеются убедить Шольца в поставке Украине ракет Taurus
Категория
Мир
Дата публикации

В США надеются убедить Шольца в поставке Украине ракет Taurus

Taurus
Читати українською
Источник:  DW

Тайная поставка Украине ракет большой дальности ATACMS от США возобновила дебаты в Германии по поводу передачи Taurus, против чего выступает канцлер Олаф Шольц.

Дебаты в Германии по передаче Taurus

Олаф Шольц 24 апреля на пресс-конференции вместе с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком Шольц вновь заявил, что выступает против предоставления ракет Taurus.

Мое решение не изменится, — сказал Шольц.

Его заявление раздалось за несколько часов до того, как США обнародовали информацию о том, что непублично поставили ATACMS Украине как часть пакета помощи в марте.

Неназванный высокопоставленный чиновник обороны США в четверг, 25 апреля, заявил журналистам, что поставки Taurus зависит от Германии, но, учитывая решение США о поставках ATACMS и подобных решениях в Лондоне и Париже, "мы, конечно, надеемся, что это может быть фактором" , чтобы убедить Германию изменить свое мнение

Как сообщает DW, позиция Шольца вызвала резкую критику со стороны консервативного оппозиционного блока ХДС/ХСС.

Другие члены его правящей коалиции, а именно Зеленые и неолиберальная Свободная демократическая партия (FDP) также выступают за отправку оружия.

Taurus KEPD-350 считается одной из самых современных систем вооружения Бундесвера. Она запускается истребителями и двигается почти со скоростью звука и может поражать цели на расстоянии до 500 км.

ATACMS для Украины

24 апреля США подтвердили, что уже предоставили Украине ракеты большой дальности ATACMS.

Впервые ATACMS были использованы Украиной 17 апреля при ударе по российскому аэродрому в оккупированном Крыму, примерно в 65 километрах от украинской линии фронта.

Марина Мирон из Департамента военных исследований Лондонского университета отметила в комментарии DW, что эти ракеты могут сделать некоторые российские позиции более уязвимыми, однако общая стратегическая ценность ограничена, поскольку Украине требуются системы противовоздушной обороны для защиты от российских ударов по критической инфраструктуре.

По ее мнению, ATACMS кардинально не изменят динамику боя.

Больше по теме

Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Облегчили бы жизнь. Буданов о потребности в немецких ракетах Taurus
Taurus
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Шольц не изменил своего решения о предоставлении Taurus Украине
Шольц
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Как предоставление ATACMS Украине повлияет на военные стратегии Кремля — данные Business Insider
ATACMS

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?