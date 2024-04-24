Шольц не изменил своего решения о предоставлении Taurus Украине

Позиция Германии по передаче Украине дальнобойных ракет Taurus осталась неизменной.
Германия не предоставит Украине ракеты Taurus
Канцлер Германии Олаф Шольц продолжает считать опасным предоставление Германией Украине дальнобойных ракет Taurus.
Об этом Шольц сообщил во время пресс-конференции с премьер-министром Британии Риши Сунаком.
Как отметил Шольц, Германия и дальше продолжит поставлять Украине реактивные системы залпового огня, поскольку это ее "задача". В то же время, его решение относительно "одной системы вооружений" остается четким, имея в виду ракеты Taurus.
Шольц отметил, что надеется, что другие страны также смогут предоставить Patriot Украине несмотря на собственные требования безопасности, поскольку системы способны изменить ситуацию и усилить противовоздушную оборону страны.
Ракеты Taurus для Украины
Несмотря на запрос Украины, Германия уже длительное время отказывает Киеву в поставке дальнобойных Taurus, которые способны поражать цель на расстоянии 500 км.
Ранее Шольц называл разные причины отказа, среди которых, например:
использование ракет требует личного присутствия военных;
неправильное использование ракет чревато ударами по Москве.
Тем временем глава оборонного комитета Бундестага Мари-Агнесс Штрак-Циммерманн призвала изменить вышеупомянутую позицию и предоставить Украине ракеты, а парламентская фракция ХДС/ХСС призвала Сунака давить на Шольца в этом вопросе.
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