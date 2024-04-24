Шольц не изменил своего решения о предоставлении Taurus Украине

Германия не предоставит Украине ракеты Taurus

Канцлер Германии Олаф Шольц продолжает считать опасным предоставление Германией Украине дальнобойных ракет Taurus.

Об этом Шольц сообщил во время пресс-конференции с премьер-министром Британии Риши Сунаком.

Как отметил Шольц, Германия и дальше продолжит поставлять Украине реактивные системы залпового огня, поскольку это ее "задача". В то же время, его решение относительно "одной системы вооружений" остается четким, имея в виду ракеты Taurus.

Однако мое решение также четкое в том, что мы и дальше будем крупнейшим сторонником Украины в Европе, что мы и дальше будем двумя странами, вместе с Великобританией, которые делают больше всего и именно то, что важно для обороны, я уже говорил о трех батареях Patriot, и это то, что является немедленной необходимостью. Олаф Шольц Канцлер ФРГ

Шольц отметил, что надеется, что другие страны также смогут предоставить Patriot Украине несмотря на собственные требования безопасности, поскольку системы способны изменить ситуацию и усилить противовоздушную оборону страны.

Ракеты Taurus для Украины

Несмотря на запрос Украины, Германия уже длительное время отказывает Киеву в поставке дальнобойных Taurus, которые способны поражать цель на расстоянии 500 км.

Ранее Шольц называл разные причины отказа, среди которых, например:

использование ракет требует личного присутствия военных;

неправильное использование ракет чревато ударами по Москве.

Тем временем глава оборонного комитета Бундестага Мари-Агнесс Штрак-Циммерманн призвала изменить вышеупомянутую позицию и предоставить Украине ракеты, а парламентская фракция ХДС/ХСС призвала Сунака давить на Шольца в этом вопросе.