6 систем Patriot. Шольц обнародовал возможности стран НАТО помочь Украине

От партнеров по Североатлантическому альянсу Украина может получить еще шесть систем противовоздушной обороны Patriot.
Шольц призвал страны НАТО предоставить Украине Patriot
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил о возможностях стран НАТО в помощи Украине.
Об этом сообщает Европейская комиссия.
Канцлер Германии рассказал, что партнеры по НАТО могут поставить Украине шесть систем Patriot, кроме уже переданной Германией.
По словам канцлера, Альянс ясно дал понять, что системы, существующие в странах НАТО, могут быть переданы, чтобы позволить Украине лучше оградить себя от многочисленных российских атак.
И я хотел бы повторить этот призыв и углубить его снова. Мы слышали о семи дополнительных системах. Одна из них наша. Мы надеемся найти еще шесть в контексте НАТО, и я снова использовал эту возможность на многих переговорах, чтобы донести это мнение.
ПВО для Украины
После увеличения российских ударов по объектам энергетики, у Украины остро встал вопрос об увеличении количества противовоздушной обороны.
В то же время правительство Германии направило письма десяткам стран. В письмах Германия призывает партнеров усилить противовоздушную оборону Украины.
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