6 систем Patriot. Шольц оприлюднив можливості країн НАТО допомогти Україні

Від партнерів по Північноатлантичному альянсу Україна може отримати ще шість систем протиповітряної оборони Patriot.

Шольц закликав країни НАТО надати Україні Patriot

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив про можливості країн НАТО щодо допомоги Україні.

Про це повідомляє Європейська комісія.

Канцлер Німеччини розповів, що партнери по НАТО можуть поставити Україні шість систем Patriot, крім вже переданої Німеччиною.

Ми вже надали дві системи, тепер ми поставили й третю, і ми є країною, яка робить найбільш істотний внесок у цю справу. Остання, третя система, про яку ми оголосили і яка буде передана Україні та буде там використовуватися, — це також наш заклик до інших країн прийняти аналогічні рішення. Олаф Шольц Канцлер Німеччини

За словами канцлера, Альянс ясно дав зрозуміти, що системи, наявні в країнах НАТО, можуть бути передані, щоб дати змогу Україні краще захистити себе від численних російських атак.

І я хотів би повторити цей заклик і поглибити його ще раз. Ми чули про сім додаткових систем. Одна з них — наша. Ми таки сподіваємося знайти ще шість у контексті НАТО, і я знову використав цю можливість на багатьох переговорах, щоб донести цю думку.

ППО для України

Після збільшення російських ударів по об'єктах енергетики, в України гостро постало питання щодо збільшення кількості протиповітряної оборони.

З пошуком ППО обіцяла допомогти й Німеччина. Зокрема, було прийнято рішення щодо передачі додаткової системи Patriot. Поширити

Водночас уряд Німеччини направив листи десяткам країн. В листах Німеччина закликає партнерів посилити протиповітряну оборону України.