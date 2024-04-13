Аналітики назвали країни ЄС, які можуть допомогти Україні з Patriot
Категорія
Україна
Дата публікації

Аналітики назвали країни ЄС, які можуть допомогти Україні з Patriot

ЗРК Patriot
Джерело:  Defense Express

Аналітики порталу Defense Express зазначають, що Німеччина навряд-чи надасть Україні більше 3 ЗРК Patriot, дві з яких вже були передані раніше, однак у ЄС є країни які можуть допомогти Києву з цими системами. 

Хто в ЄС ще може надати Україні ППО Patriot

Журналісти видання підкреслюють, що в Німеччини після передачі Україні трьох ЗРК Patriot залишиться усього 9 таких систем.

Другою за наявною кількістю цих систем серед країн ЄС є Греція.

На озброєнні Греції наразі перебуває 6 батарей ЗРК Patriot PAC-2, не здатних збивати балістичні ракети.

При цьому, як зазначають аналітики, Греція навряд-чи погодиться передати Україні ці ЗРК, оскільки нещодавно влада країни висловлювала намір передати Києву радянські С-300 за умови отримання тих же Patriot від США.

Які ще країни ЄС мають Patriot на озброєнні

Зовсім нещодавно, як зазначається у матеріалі, 4 батареї ЗРК Patriot отримала Румунія.

Очікується, що країна отримає ще 3 батареї, оскільки заплатила за них 4 млрд доларів.

І навряд чи Бухарест погодиться передати їх Україні.

Польща має дві батареї, але поки що зголосилася поділитися лише ракетами до старих радянських ЗРК.

По три батареї мають Нідерланди та Іспанія.

У Нідерландах вже заявили, що їм самим мало ППО для прикриття своєї території, як лише трохи більша за площу однієї Одеської області.

В Іспанії Patriot — у версії PAC-2, але іспанські ЗМІ торік писали, що передача однієї батареї Україні дійсно розглядається.

Ще однією країною, яка в теорії може передати Україні один Patriot, є Швеція. Однак вона сама лише очікує поставки чотирьох батарей зменшеного складу.

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