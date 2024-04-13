Аналитики назвали страны ЕС, которые могут помочь Украине с Patriot
Категория
Украина
Дата публикации

Аналитики назвали страны ЕС, которые могут помочь Украине с Patriot

ЗРК Patriot
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Источник:  Defense Express

Аналитики портала Defense Express отмечают, что Германия вряд ли предоставит Украине более 3 ЗРК Patriot, две из которых уже были переданы ранее, однако у ЕС есть страны, которые могут помочь Киеву с этими системами.

Кто в ЕС еще может предоставить Украине ПВО Patriot

Журналисты издания подчеркивают, что у Германии после передачи Украине трех ЗРК Patriot останется всего 9 таких систем.

Второй по наличию этих систем среди стран ЕС является Греция.

На вооружении Греции находится 6 батарей ЗРК Patriot PAC-2, не способных сбивать баллистические ракеты.

При этом, как отмечают аналитики, Греция вряд ли согласится передать Украине эти ЗРК, поскольку недавно власти страны выражали намерение передать Киеву советские С-300 при получении тех же Patriot от США.

Какие еще страны ЕС имеют Patriot на вооружении

Совсем недавно, как отмечается в материале, четыре батареи ЗРК Patriot получила Румыния.

Ожидается, что страна получит еще три батареи, поскольку заплатила за них 4 млрд долларов.

И вряд ли Бухарест согласится передать их Украине.

Польша имеет две батареи, но пока согласилась поделиться только ракетами к старым советским ЗРК.

По три батареи есть Нидерланды и Испания.

В Нидерландах уже заявили, что им самим мало ПВО для прикрытия своей территории, как чуть больше площади одной Одесской области.

В Испании Patriot в версии PAC-2, но испанские СМИ в прошлом году писали, что передача одной батареи Украине действительно рассматривается.

Еще одной страной, которая в теории может передать Украине один Patriot, Швеция. Однако она только ожидает поставки четырех батарей уменьшенного состава.

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