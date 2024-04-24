Шольц не змінив свого рішення щодо надання Taurus Україні
Категорія
Світ
Дата публікації

Шольц не змінив свого рішення щодо надання Taurus Україні

Шольц
Джерело:  Sky News

Позиція Німеччини щодо передачі Україні далекобійних ракет Taurus залишилася незмінною.

Німеччина не надасть Україні ракети Taurus

Канцлер Німеччини Олаф Шольц продовжує вважати небезпечним надання Німеччиною Україні далекобійних ракет Taurus.

Про це Шольц повідомив під час пресконференції з прем'єр-міністром Британії Ріші Сунаком.

Як відзначив Шольц, Німеччина й надалі продовжить поставляти Україні реактивні системи залпового вогню, оскільки це її "завдання". Водночас його рішення щодо "однієї системи озброєнь" залишається чітким, маючи на увазі ракети Taurus.

Однак моє рішення також чітке в тому, що ми й надалі будемо найбільшим прихильником України в Європі, що ми й надалі будемо двома країнами, разом з Великою Британією, які роблять найбільше і саме те, що є важливим для оборони, я вже говорив про три батареї Patriot, і це те, що є негайною необхідністю.

Олаф Шольц

Олаф Шольц

Канцлер ФРН

Шольц зауважив, що має надію на те, що інші країни також зможуть надати Patriot Україні попри власні вимоги безпеки, оскільки системи здатні змінити ситуацію та посилити протиповітряну оборону країни.

Ракети Taurus для України

Попри запит України Німеччина вже тривалий час відмовляє Києву у поставці далекобійних Taurus, що здатні вражати ціль на відстані 500 км.

Раніше Шольц називав різні причини відмови, серед яких, наприклад:

  • використання ракет потребує особистої присутності військових;

  • неправильне використання ракет загрожує ударами по Москві.

Тим часом голова оборонного комітету Бундестагу Марі-Агнес Штрак-Ціммерманн закликала змінити вищезгадану позицію та надати Україні ракети, а парламентська фракція ХДС/ХСС закликала Сунака тиснути на Шольца в цьому питанні.

Більше по темі

Категорія
Спорт
Дата публікації
Додати до обраного
Як довго триватиме війна в Україні — прогноз Шольца
Шольц
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
6 систем Patriot. Шольц оприлюднив можливості країн НАТО допомогти Україні
European Comission
Patriot
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Близькі до Росії країни мають сумніви щодо доцільності війни проти України — Шольц
Олаф Шольц

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?