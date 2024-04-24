Шольц не змінив свого рішення щодо надання Taurus Україні

Позиція Німеччини щодо передачі Україні далекобійних ракет Taurus залишилася незмінною.
Німеччина не надасть Україні ракети Taurus
Канцлер Німеччини Олаф Шольц продовжує вважати небезпечним надання Німеччиною Україні далекобійних ракет Taurus.
Про це Шольц повідомив під час пресконференції з прем'єр-міністром Британії Ріші Сунаком.
Як відзначив Шольц, Німеччина й надалі продовжить поставляти Україні реактивні системи залпового вогню, оскільки це її "завдання". Водночас його рішення щодо "однієї системи озброєнь" залишається чітким, маючи на увазі ракети Taurus.
Шольц зауважив, що має надію на те, що інші країни також зможуть надати Patriot Україні попри власні вимоги безпеки, оскільки системи здатні змінити ситуацію та посилити протиповітряну оборону країни.
Ракети Taurus для України
Попри запит України Німеччина вже тривалий час відмовляє Києву у поставці далекобійних Taurus, що здатні вражати ціль на відстані 500 км.
Раніше Шольц називав різні причини відмови, серед яких, наприклад:
використання ракет потребує особистої присутності військових;
неправильне використання ракет загрожує ударами по Москві.
Тим часом голова оборонного комітету Бундестагу Марі-Агнес Штрак-Ціммерманн закликала змінити вищезгадану позицію та надати Україні ракети, а парламентська фракція ХДС/ХСС закликала Сунака тиснути на Шольца в цьому питанні.
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