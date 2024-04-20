Близькі до Росії країни мають сумніви щодо доцільності війни проти України — Шольц
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Політика
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Близькі до Росії країни мають сумніви щодо доцільності війни проти України — Шольц

Олаф Шольц
Джерело:  DW

Канцлер Німеччина Олаф Шольц вважає, що близькі до РФ країни мають сумніви, що війна в Україні має якийсь сенс для Росії. Водночас він допускає, що війна РФ проти України може затягнутися на роки.

У близьких до РФ країн є сумніви щодо війни

DW передає слова Шольца, які він сказав на заході видання Freie Presse у Хемниці в п'ятницю, 19 квітня.

У світі немає практично жодного глави уряду, який вірив би, що ця війна має для Росії якийсь сенс. Це стосується і тих, хто дуже близький до Росії.

Олаф Шольц

Олаф Шольц

канцлер Німеччини

Як відомо, 14-17 квітня Шольц перебував з візитом у Китаї. Глава німецького уряду зазначив, що Китай відкрито заявив про готовність брати участь у дипломатичному процесі для припинення війни в Україні.

Крім того, за його словами, Пекін позитивно оцінив запланований на середину червня мирний саміт щодо України у Швейцарії.

Це результат, який не можна недооцінювати (...) І це більше, ніж можна було б очікувати три чи шість місяців тому, — сказав канцлер.

Війна може затягнутися

На тому ж заході у Хемниці Шольц сказав, що війна РФ проти України може тривати ще кілька років, і що Володимиру Путіну "це не повинно зійти з рук".

Він підтвердив, що Німеччина продовжуватиме надавати Києву військову допомогу, але при цьому звернув увагу і на важливість дипломатичних зусиль.

Водночас Шольц не виключив телефонні переговори з Путіним щодо війни в Україні.

Але звичайно, має бути зрозуміло, про що конкретно ми говоритимемо, — наголосив він.

Канцлер Німеччини знову звинуватив Путіна в тому, що той переслідує імперіалістичну мету і хоче поставити під сумнів саме існування України.

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