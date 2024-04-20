Канцлер Германия Олаф Шольц считает, что близкие к РФ страны сомневаются, что война в Украине имеет какой-то смысл для России. В то же время, он допускает, что война РФ против Украины может затянуться на годы.
У близких к РФ стран есть сомнения в войне
DW передает слова Шольца, которые он сказал на мероприятии издания Freie Presse в Хемнице в пятницу, 19 апреля.
Как известно, 14-17 апреля Шольц находился с визитом в Китае. Глава германского правительства отметил, что Китай открыто заявил о готовности участвовать в дипломатическом процессе для прекращения войны в Украине.
Кроме того, по его словам, Пекин положительно оценил запланированный на середину июня мирный саммит по Украине в Швейцарии.
Война может затянуться
На том же мероприятии в Хемнице Шольц сказал, что война РФ против Украины может продолжаться еще несколько лет, и что Владимиру Путину "это не должно сойти с рук".
Он подтвердил, что Германия будет продолжать оказывать Киеву военную помощь, но при этом обратил внимание и на важность дипломатических усилий.
В то же время Шольц не исключил телефонные переговоры с Путиным по поводу войны в Украине.
Канцлер Германии снова обвинил Путина в том, что тот преследует империалистическую цель и хочет подвергнуть сомнению само существование Украины.
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