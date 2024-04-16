Шольц обратился с просьбой к Си Цзиньпиню относительно Украины
Категория
Политика
Дата публикации

Шольц обратился с просьбой к Си Цзиньпиню относительно Украины

Шольц
Читати українською
Источник:  DW

Немецкий лидер Олаф Шольц во время своего визита в Китай обсудил с главой Китая Си Цзиньпином захватническую войну России против Украины.

Что известно о переговорах Шольца и Си Цзиньпиня

В ходе переговоров с главой КНР канцлер Германии в очередной раз обратили внимание на то, что действия России наносят ущерб всему международному порядку, поскольку нарушают основной принцип устава ООН — принцип нерушимости национальных границ.

Я хотел бы с вами обсудить, как мы можем внести больший вклад в достижение справедливого мира в Украине.

Олаф Шольц

Олаф Шольц

Канцлер ФРГ

Что важно понимать, в заявлении по итогам встречи политиков речь идет о том, что официальный Пекин не является ни стороной, ни участником "украинского кризиса" (так Китай называет российско-украинскую войну — ред.), а китайские власти "по-своему продвигают мирные переговоры".

Согласно последним данным, КНР поддержит международную мирную конференцию, запланированную в Швейцарии, если РФ и Украина захотят принять в ней участие.

Шольц упрекнул Китая за помощь РФ

Как в очередной раз отметил немецкий лидер, "никто не должен помогать" стране-агрессорке России, имея в виду увеличение китайского экспорта в РФ после ее вторжения в Украину.

Вот почему мы также призываем всех не обходить санкции… и почему мы также призываем не поставлять оружие, — объяснил Олаф Шольц.

Что важно понимать, международное сообщество постоянно обвиняет официальный Пекин в поставке товаров двойного назначения, используемых Россией в войне против Украины.

Однако китайские власти игнорируют эти заявления и предупреждения.

Больше по теме

Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Китай создал России серьезную проблему в области производства оружия
Флаг КНР
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Шольц начал трехдневный визит в Китай — что известно
Олаф Шольц
Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Россия и Китай нашли новый способ обхода санкций по продаже меди — Reuters
cанкции

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?