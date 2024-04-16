Шольц обратился с просьбой к Си Цзиньпиню относительно Украины

Немецкий лидер Олаф Шольц во время своего визита в Китай обсудил с главой Китая Си Цзиньпином захватническую войну России против Украины.

Что известно о переговорах Шольца и Си Цзиньпиня

В ходе переговоров с главой КНР канцлер Германии в очередной раз обратили внимание на то, что действия России наносят ущерб всему международному порядку, поскольку нарушают основной принцип устава ООН — принцип нерушимости национальных границ.

Я хотел бы с вами обсудить, как мы можем внести больший вклад в достижение справедливого мира в Украине. Олаф Шольц Канцлер ФРГ

Что важно понимать, в заявлении по итогам встречи политиков речь идет о том, что официальный Пекин не является ни стороной, ни участником "украинского кризиса" (так Китай называет российско-украинскую войну — ред.), а китайские власти "по-своему продвигают мирные переговоры".

Согласно последним данным, КНР поддержит международную мирную конференцию, запланированную в Швейцарии, если РФ и Украина захотят принять в ней участие.

Шольц попросив Сі Цзіньпіна посприяти миру в Україні https://t.co/2VskbsNXZr — Yuliia Kapitonova (@Kapi45019Y) April 16, 2024

Шольц упрекнул Китая за помощь РФ

Как в очередной раз отметил немецкий лидер, "никто не должен помогать" стране-агрессорке России, имея в виду увеличение китайского экспорта в РФ после ее вторжения в Украину.

Вот почему мы также призываем всех не обходить санкции… и почему мы также призываем не поставлять оружие, — объяснил Олаф Шольц. Поделиться

Что важно понимать, международное сообщество постоянно обвиняет официальный Пекин в поставке товаров двойного назначения, используемых Россией в войне против Украины.

Однако китайские власти игнорируют эти заявления и предупреждения.