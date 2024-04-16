Шольц обратился с просьбой к Си Цзиньпиню относительно Украины

Немецкий лидер Олаф Шольц во время своего визита в Китай обсудил с главой Китая Си Цзиньпином захватническую войну России против Украины.
Что известно о переговорах Шольца и Си Цзиньпиня
В ходе переговоров с главой КНР канцлер Германии в очередной раз обратили внимание на то, что действия России наносят ущерб всему международному порядку, поскольку нарушают основной принцип устава ООН — принцип нерушимости национальных границ.
Что важно понимать, в заявлении по итогам встречи политиков речь идет о том, что официальный Пекин не является ни стороной, ни участником "украинского кризиса" (так Китай называет российско-украинскую войну — ред.), а китайские власти "по-своему продвигают мирные переговоры".
Согласно последним данным, КНР поддержит международную мирную конференцию, запланированную в Швейцарии, если РФ и Украина захотят принять в ней участие.
Шольц упрекнул Китая за помощь РФ
Как в очередной раз отметил немецкий лидер, "никто не должен помогать" стране-агрессорке России, имея в виду увеличение китайского экспорта в РФ после ее вторжения в Украину.
Что важно понимать, международное сообщество постоянно обвиняет официальный Пекин в поставке товаров двойного назначения, используемых Россией в войне против Украины.
Однако китайские власти игнорируют эти заявления и предупреждения.
Больше по теме
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-