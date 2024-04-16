Шольц звернувся з проханням до Сі Цзіньпіня стосовно України
Категорія
Політика
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Шольц звернувся з проханням до Сі Цзіньпіня стосовно України

Олаф Шольц
Джерело:  DW

Німецький лідер Олаф Шольц під час свого візиту до Китаю обговорив з главою Китаю Сі Цзіньпіном загарбницьку війну Росії проти України.

Що відомо про переговори Шольца та Сі Цзіньпіня

В ході переговорів з главою КНР канцлер Німеччини вкотре звернули увагу на те, що дії Росії завдають шкоди всьому міжнародному порядку, оскільки порушують основний принцип статуту ООН — принцип непорушності національних кордонів.

Я хотів би з вами обговорити, як ми можемо зробити більший внесок для досягнення справедливого миру в Україні.

Олаф Шольц

Олаф Шольц

Канцлер ФРН

Що важливо розуміти, у заяві за підсумками зустрічі політиків мовиться про те, що офіційний Пекін не є ані стороною, ані учасником "української кризи" (так Китай називає російсько-українську війну — ред.) а китайська влада "по-своєму просуває мирні переговори".

Згідно з останніми даними, КНР підтримає міжнародну мирну конференцію, яка запланована в Швейцарії, якщо РФ та Україна захочуть взяти в ній участь.

Шольц дорікнув Китаю за допомогу РФ

Як вкотре наголосив німецький лідер, "ніхто не повинен допомагати" країні-агресорці Росії, маючи на увазі збільшення китайського експорту до РФ після її вторгнення в Україну.

Ось чому ми також закликаємо всіх не обходити санкції ...і чому ми також закликаємо не постачати зброю, — пояснив Олаф Шольц.

Що важливо розуміти, міжнародна спільнота постійно звинувачує офіційний Пекін в постачанні товарів подвійного призначення, які Росія використовує у війні проти України.

Однак китайська влада ігнорує ці заяви та попередження.

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