Німецький лідер Олаф Шольц під час свого візиту до Китаю обговорив з главою Китаю Сі Цзіньпіном загарбницьку війну Росії проти України.
Що відомо про переговори Шольца та Сі Цзіньпіня
В ході переговорів з главою КНР канцлер Німеччини вкотре звернули увагу на те, що дії Росії завдають шкоди всьому міжнародному порядку, оскільки порушують основний принцип статуту ООН — принцип непорушності національних кордонів.
Що важливо розуміти, у заяві за підсумками зустрічі політиків мовиться про те, що офіційний Пекін не є ані стороною, ані учасником "української кризи" (так Китай називає російсько-українську війну — ред.) а китайська влада "по-своєму просуває мирні переговори".
Згідно з останніми даними, КНР підтримає міжнародну мирну конференцію, яка запланована в Швейцарії, якщо РФ та Україна захочуть взяти в ній участь.
Шольц дорікнув Китаю за допомогу РФ
Як вкотре наголосив німецький лідер, "ніхто не повинен допомагати" країні-агресорці Росії, маючи на увазі збільшення китайського експорту до РФ після її вторгнення в Україну.
Що важливо розуміти, міжнародна спільнота постійно звинувачує офіційний Пекін в постачанні товарів подвійного призначення, які Росія використовує у війні проти України.
Однак китайська влада ігнорує ці заяви та попередження.
Більше по темі
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-