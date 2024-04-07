Облегчили бы жизнь. Буданов о потребности в немецких ракетах Taurus

Немецкие дальнобойные ракеты Taurus могли бы облегчить жизнь украинским войскам. Этим оружием можно было поразить командные центры врага и другие важные цели.
Taurus помогут Украине поражать важные цели
Начальник ГУР Кирилл Буданов в интервью немецкому ARD рассказал повторивший о надежде Украины получить немецкие дальнобойные ракеты Taurus.
На вопрос, может ли Украина положиться на Германию, руководитель ГУР сказал: "Можем ли мы положиться на вашу страну? Надеюсь".
Инициатива Чехии по закупке боеприпасов
Буданов также прокомментировал чешскую инициативу, ради которой разные страны ЕС, включая Германию, объединились для закупки сотен тысяч артиллерийских снарядов на мировом рынке.
На вопрос, ощущается ли эта подача боеприпасов на фронте, Буданов сказал: «Я этого пока не вижу».
Без длительной поддержки Украине будет "катастрофически тяжело", говорит Буданов. Он ожидает значительную активизацию оборонной промышленности в Европе в этом году.
Буданов надеется, что ЕС компенсирует отсутствие помощи США.
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