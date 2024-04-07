Полегшили б життя. Буданов про потребу в німецьких ракетах Taurus

Німецькі далекобійні ракети Taurus могли б полегшити життя українським військам. Цією зброєю можна було б вражати командні центри ворога та інші важливі цілі.

Taurus допоможуть Україні вражати важливі цілі

Начальник ГУР Кирило Буданов в інтерв'ю німецькому ARD розповів повторив про надію України отримати німецькі далекобійні ракети Taurus.

Taurus, безумовно, полегшив би наше життя. Щоб вражати командні центри, вражати дуже важливі цілі, це чудова зброя. Кирило Буданов Начальник ГУР

На запитання, чи може Україна покластися на Німеччину, керівник ГУР сказав: "Чи можемо ми покластися на вашу країну? Сподіваюся".

Ініціатива Чехії з закупівлі боєприпасів

Буданов також прокоментував чеську ініціативу, задля якої різні країни ЄС, включно з Німеччиною, об'єдналися для закупівлі сотень тисяч артилерійських снарядів на світовому ринку.

Наразі Україна терміново потребує додаткової кількості артилерійських систем, додаткової кількості боєприпасів, — каже Буданов. Поширити

На запитання, чи вже відчувається ця подача боєприпасів на фронті, Буданов сказав: «Я цього поки не бачу».

Без тривалої підтримки Україні буде «катастрофічно важко», каже Буданов. Він очікує значної активізації оборонної промисловості в Європі цього року.

Буданов сподівається, що ЄС компенсує відсутність допомоги США.