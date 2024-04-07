Полегшили б життя. Буданов про потребу в німецьких ракетах Taurus

Німецькі далекобійні ракети Taurus могли б полегшити життя українським військам. Цією зброєю можна було б вражати командні центри ворога та інші важливі цілі.
Taurus допоможуть Україні вражати важливі цілі
Начальник ГУР Кирило Буданов в інтерв'ю німецькому ARD розповів повторив про надію України отримати німецькі далекобійні ракети Taurus.
На запитання, чи може Україна покластися на Німеччину, керівник ГУР сказав: "Чи можемо ми покластися на вашу країну? Сподіваюся".
Ініціатива Чехії з закупівлі боєприпасів
Буданов також прокоментував чеську ініціативу, задля якої різні країни ЄС, включно з Німеччиною, об'єдналися для закупівлі сотень тисяч артилерійських снарядів на світовому ринку.
На запитання, чи вже відчувається ця подача боєприпасів на фронті, Буданов сказав: «Я цього поки не бачу».
Без тривалої підтримки Україні буде «катастрофічно важко», каже Буданов. Він очікує значної активізації оборонної промисловості в Європі цього року.
Буданов сподівається, що ЄС компенсує відсутність допомоги США.
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