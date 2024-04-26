Таємна поставка Україні ракет великої дальності ATACMS від США відновила дебати в Німеччині щодо передачі Taurus, проти чого виступає канцлер Олаф Шольц.

Дебати у Німеччині щодо передачі Taurus

Олаф Шольц 24 квітня на пресконференції разом із прем’єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком Шольц знову заявив, що виступає проти надання ракет Taurus.

Моє рішення не зміниться, — сказав Шольц. Поширити

Його заява пролунала за кілька годин до того, як США оприлюднили інформацію про те, що непублічно поставили ATACMS Україні як частину пакету допомоги в березні.

Неназваний високопоставлений чиновник оборони США в четвер, 25 квітня, заявив журналістам, що постачання Taurus залежить від Німеччини, але, враховуючи рішення США про постачання ATACMS і подібні рішення в Лондоні та Парижі, “ми, звичайно, сподіваємося, що це може бути чинником”, щоб переконати Німеччину змінити свою думку.

Як повідомляє DW, позиція Шольца викликала різку критику з боку консервативного опозиційного блоку ХДС/ХСС.

Інші члени його правлячої коаліції, а саме Зелені та неоліберальна Вільна демократична партія (FDP), також виступають за відправку зброї.

Taurus KEPD-350 вважається однією з найсучасніших систем озброєння Бундесверу. Вона запускається винищувачами та рухається майже зі швидкістю звуку і може вражати цілі на відстані до 500 кілометрів.

ATACMS для України

24 квітня США підтвердили, що вже надали Україні ракети великої дальності ATACMS.

Вперше ATACMS були використані Україною 17 квітня під час удару по російському аеродрому в окупованому Криму, приблизно за 65 кілометрів від української лінії фронту.

Марина Мірон з Департаменту військових досліджень Лондонського університету зазначила у коментарі DW, що ці ракети можуть зробити деякі російські позиції більш уразливими, однак загальна стратегічна цінність обмежена, оскільки Україні потрібні системи протиповітряної оборони для захисту від російських ударів по критичній інфраструктурі.

На її думку, ATACMS кардинально не змінять динаміку бою.