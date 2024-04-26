В США признали неэффективность некоторого дальнобойного оружия для Украины
Категория
Украина
Дата публикации

В США признали неэффективность некоторого дальнобойного оружия для Украины

Бомбы GLSDB
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Источник:  Defence Express

Заместитель главы Минобороны США по закупкам и обеспечению Билл ЛаПланте признал, что некоторое дальнобойное оружие, переданное Украине, оказалось неэффективным на поле боя.

Что из переданных США Украине вооружений не сработало на поле боя

По информации журналистов издания, речь идет, в частности, о наземном варианте авиабомб класса "воздух-поверхность" GLSDB.

ЛаПланте отметил, что одна оборонная компания решила реализовать очень классную идею взять оружие класса "воздух-поверхность" и сделать его наземную версию, таким образом получив дальнобойное оружие.

Это позволяло бы украинским военным наносить удары по целям оккупационной армии РФ на расстоянии до 140 км.

Однако заместитель главы Пентагона подчеркнул, что на поле боя в Украине это оружие оказалось неэффективным.

Это просто не сработало. И что случается, когда вы отправляете что-то людям, которые борются за свою жизнь, и это не работает — они пробуют это три раза и просто выбрасывают его. Что ж, это случилось, — подчеркнул ЛаПланте.

Что известно о получении Украиной экспериментальных бомб GLSDB

Это оружие пока не находится на вооружении американской армии, и Украина стала первой, кто протестовал ее в сложных условиях поля боя.

О передаче этого вооружения было объявлено еще в начале 2023 года в одном из пакетов оборонной помощи более чем на 2,17 млрд долларов, с тех пор сроки поставки GLSDB в Украину несколько раз смещались, а уже в 2024 году РФ показала обломки этого оружия.

Несмотря на то, что эта история действительно выглядит неприятной, стоит все же отметить, что пока нет ни официальных комментариев от Пентагона или украинской стороны, ни каких-либо более подробных данных по применению GLSDB, чтобы делать какие-либо более конкретные выводы. В то же время боевой опыт эксплуатации этого вооружения может стать толчком как к дальнейшему усовершенствованию, так и поиску новых вариантов более эффективного использования GLSDB на поле боя, — говорится в материале издания.

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