Несмотря на то, что эта история действительно выглядит неприятной, стоит все же отметить, что пока нет ни официальных комментариев от Пентагона или украинской стороны, ни каких-либо более подробных данных по применению GLSDB, чтобы делать какие-либо более конкретные выводы. В то же время боевой опыт эксплуатации этого вооружения может стать толчком как к дальнейшему усовершенствованию, так и поиску новых вариантов более эффективного использования GLSDB на поле боя, — говорится в материале издания.