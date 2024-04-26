Заместитель главы Минобороны США по закупкам и обеспечению Билл ЛаПланте признал, что некоторое дальнобойное оружие, переданное Украине, оказалось неэффективным на поле боя.
Что из переданных США Украине вооружений не сработало на поле боя
По информации журналистов издания, речь идет, в частности, о наземном варианте авиабомб класса "воздух-поверхность" GLSDB.
ЛаПланте отметил, что одна оборонная компания решила реализовать очень классную идею взять оружие класса "воздух-поверхность" и сделать его наземную версию, таким образом получив дальнобойное оружие.
Это позволяло бы украинским военным наносить удары по целям оккупационной армии РФ на расстоянии до 140 км.
Однако заместитель главы Пентагона подчеркнул, что на поле боя в Украине это оружие оказалось неэффективным.
Что известно о получении Украиной экспериментальных бомб GLSDB
Это оружие пока не находится на вооружении американской армии, и Украина стала первой, кто протестовал ее в сложных условиях поля боя.
О передаче этого вооружения было объявлено еще в начале 2023 года в одном из пакетов оборонной помощи более чем на 2,17 млрд долларов, с тех пор сроки поставки GLSDB в Украину несколько раз смещались, а уже в 2024 году РФ показала обломки этого оружия.
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