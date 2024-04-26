Заступник глави Міноборони США із закупівель та забезпечення Білл ЛаПланте визнав, що деяка далекобійна зброя, передана Україні, виявилась неефективною на полі бою.
Що із переданих США Україні озброєнь не спрацювало на полі бою
За інформацією журналістів видання, мова йде, зокрема, про наземний варіант авіабомб класу “повітря-поверхня” GLSDB.
ЛаПланте зазначив, що одна оборонна компанія вирішила реалізувати дуже класну ідею взяти зброю класу "повітря-поверхня" і зробити його наземну версію, таким чином отримавши далекобійну зброю.
Це дозволяло б українським військовим завдавати ударів по цілях окупаційної армії РФ на відстані до 140 км.
Однак заступник глави Пентагону підкреслив, що на полі бою в Україні ця зброя виявилась неефективною.
Що відомо про отримання Україною експерементальних бомб GLSDB
Ця зброя наразі не перебуває на озброєнні американського війська, і Україна стала першою, хто протестував її в складних умовах поля бою.
Про передачу цього озброєння було оголошено ще на початку 2023 року в одному з пакетів оборонної допомоги на понад 2,17 млрд доларів, з того часу терміни поставки GLSDB в Україну декілька разів зміщувалися, а вже у 2024 році РФ показала уламки цієї зброї.
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