У США визнали неефективність деякої далекобійної зброї для України
Категорія
Україна
Дата публікації

У США визнали неефективність деякої далекобійної зброї для України

Бомби GLSDB
Джерело:  Defence Express

Заступник глави Міноборони США із закупівель та забезпечення Білл ЛаПланте визнав, що деяка далекобійна зброя, передана Україні, виявилась неефективною на полі бою.

Що із переданих США Україні озброєнь не спрацювало на полі бою

За інформацією журналістів видання, мова йде, зокрема, про наземний варіант авіабомб класу “повітря-поверхня” GLSDB.

ЛаПланте зазначив, що одна оборонна компанія вирішила реалізувати дуже класну ідею взяти зброю класу "повітря-поверхня" і зробити його наземну версію, таким чином отримавши далекобійну зброю.

Це дозволяло б українським військовим завдавати ударів по цілях окупаційної армії РФ на відстані до 140 км.

Однак заступник глави Пентагону підкреслив, що на полі бою в Україні ця зброя виявилась неефективною.

Це просто не спрацювало. І що трапляється, коли ви відправляєте щось людям, які борються за своє життя, і це не працює — вони пробують це три рази й потім просто викидають його. Що ж, це трапилося, — підкреслив ЛаПланте.

Що відомо про отримання Україною експерементальних бомб GLSDB

Ця зброя наразі не перебуває на озброєнні американського війська, і Україна стала першою, хто протестував її в складних умовах поля бою.

Про передачу цього озброєння було оголошено ще на початку 2023 року в одному з пакетів оборонної допомоги на понад 2,17 млрд доларів, з того часу терміни поставки GLSDB в Україну декілька разів зміщувалися, а вже у 2024 році РФ показала уламки цієї зброї.

Попри те, що ця історія дійсно виглядає неприємною, варто все ж відзначити, що поки що немає ані офіційних коментарів від Пентагону чи української сторони, ані якихось більш детальних даних щодо застосування GLSDB, щоб робити якісь більш конкретні висновки. Водночас бойовий досвід експлуатації цього озброєння може стати поштовхом як до його подальшого удосконалення, так і пошуку нових варіантів більш ефективного використання GLSDB на полі бою, — йдеться у матеріалі видання.

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