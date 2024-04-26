Що із переданих США Україні озброєнь не спрацювало на полі бою

За інформацією журналістів видання, мова йде, зокрема, про наземний варіант авіабомб класу “повітря-поверхня” GLSDB.

ЛаПланте зазначив, що одна оборонна компанія вирішила реалізувати дуже класну ідею взяти зброю класу "повітря-поверхня" і зробити його наземну версію, таким чином отримавши далекобійну зброю.

Це дозволяло б українським військовим завдавати ударів по цілях окупаційної армії РФ на відстані до 140 км.

Однак заступник глави Пентагону підкреслив, що на полі бою в Україні ця зброя виявилась неефективною.

Це просто не спрацювало. І що трапляється, коли ви відправляєте щось людям, які борються за своє життя, і це не працює — вони пробують це три рази й потім просто викидають його. Що ж, це трапилося, — підкреслив ЛаПланте. Поширити

Що відомо про отримання Україною експерементальних бомб GLSDB

Ця зброя наразі не перебуває на озброєнні американського війська, і Україна стала першою, хто протестував її в складних умовах поля бою.

Про передачу цього озброєння було оголошено ще на початку 2023 року в одному з пакетів оборонної допомоги на понад 2,17 млрд доларів, з того часу терміни поставки GLSDB в Україну декілька разів зміщувалися, а вже у 2024 році РФ показала уламки цієї зброї.