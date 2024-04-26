США начали поставку оружия и боеприпасов из нового пакета помощи Украине — Пентагон

США уже начали поставку части оружия и боеприпасов для Украины в рамках нового пакета помощи.

Пентагон начал поставки оружия из нового пакета помощи Украине

Как сообщил представитель Пентагона Патрик Райдер, что не может раскрыть подробности относительно сроков поставки военной помощи в Украину. Но, по его словам, поставки уже начались.

Мы уже начали процесс перемещения части оружия, боеприпасов и оборудования, которое будет, как я уже упоминал ранее, через несколько дней, если не раньше. Патрик Райдер Спикер Пентагона

При этом представитель Пентагона добавил, что поставка некоторого оборудования займет больше времени. Однако, что касается артиллерийских боеприпасов, то США "уже двигаются, чтобы осуществлять эти поставки".

Пакет помощи Украине от США

24 апреля президент США Джо Байден подписал законопроект о выделении в помощь Украине более 60 млрд дол.

В тот же день Пентагон объявил о помощи Украине на миллиард дол. В него вошли ракеты, артснаряды, боевые машины пехоты Bradley, MRAP, HMMWV, ПЗРК и т.д.

20 апреля Палата представителей проголосовала за законопроект: 310 конгрессменов высказались "за", "против" — 112. Все голоса "против" были республиканцами. Затем законопроект прошел голосование в Сенате.

24 апреля Reuters со ссылкой на источники писало, что Киев получил дальнобойные ракеты ATACMS еще в пределах мартовского пакета пособия на сумму 300 млн дол. Более того, по данным Reuters, украинская сторона уже использовала эти ракеты.