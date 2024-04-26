США объявят о новом военном пакете Украины в размере 6 млрд долл

США готовятся подписать контракты на поставку оружия и оборудования для украинской армии на 6 млрд дол.

Что войдет в новый пакет от США на 6 млрд долл

Пакет будет включать в себя боеприпасы для систем ПВО Patriot, артиллерийские боеприпасы, дроны, оружие для борьбы с беспилотниками и ракеты класса "воздух — воздух" для истребителей.

Деньги из этого пакета пойдут на контракты с американскими оборонными компаниями на изготовление нового оборудования для Украины, а не на использование текущих запасов Пентагона. Поэтому новых боеприпасов и оружия придется ждать несколько лет.

Ожидается, что министр обороны США Ллойд Остин объявит о новой помощи Украине на встрече Контактной группы по обороне 26 апреля в формате "Рамштайн".

Ранее США несколько месяцев находились на ежемесячных встречах без объявления новой поддержки, потому что за новое финансирование не голосовали в Конгрессе.

Пакет помощи Украине от США

24 апреля президент США Джо Байден подписал законопроект о выделении в помощь Украине более 60 млрд дол.

В тот же день Пентагон объявил о помощи Украине на миллиард дол. В него вошли ракеты, артснаряды, боевые машины пехоты Bradley, MRAP, HMMWV, ПЗРК и т.д.

20 апреля Палата представителей проголосовала за законопроект: 310 конгрессменов высказались "за", "против" — 112. Все голоса "против" были республиканцами. Затем законопроект прошел голосование в Сенате.

24 апреля Reuters со ссылкой на источники писало, что Киев получил дальнобойные ракеты ATACMS еще в пределах мартовского пакета пособия на сумму 300 млн дол. Более того, по данным Reuters, украинская сторона уже использовала эти ракеты.