США объявят о новом военном пакете Украины в размере 6 млрд долл
Категория
Украина
Дата публикации

США объявят о новом военном пакете Украины в размере 6 млрд долл

сша
Читати українською
Источник:  Politico

США готовятся подписать контракты на поставку оружия и оборудования для украинской армии на 6 млрд дол.

Что войдет в новый пакет от США на 6 млрд долл

Пакет будет включать в себя боеприпасы для систем ПВО Patriot, артиллерийские боеприпасы, дроны, оружие для борьбы с беспилотниками и ракеты класса "воздух — воздух" для истребителей.

Деньги из этого пакета пойдут на контракты с американскими оборонными компаниями на изготовление нового оборудования для Украины, а не на использование текущих запасов Пентагона. Поэтому новых боеприпасов и оружия придется ждать несколько лет.

Ожидается, что министр обороны США Ллойд Остин объявит о новой помощи Украине на встрече Контактной группы по обороне 26 апреля в формате "Рамштайн".

Ранее США несколько месяцев находились на ежемесячных встречах без объявления новой поддержки, потому что за новое финансирование не голосовали в Конгрессе.

Пакет помощи Украине от США

24 апреля президент США Джо Байден подписал законопроект о выделении в помощь Украине более 60 млрд дол.

В тот же день Пентагон объявил о помощи Украине на миллиард дол. В него вошли ракеты, артснаряды, боевые машины пехоты Bradley, MRAP, HMMWV, ПЗРК и т.д.

20 апреля Палата представителей проголосовала за законопроект: 310 конгрессменов высказались "за", "против" — 112. Все голоса "против" были республиканцами. Затем законопроект прошел голосование в Сенате.

24 апреля Reuters со ссылкой на источники писало, что Киев получил дальнобойные ракеты ATACMS еще в пределах мартовского пакета пособия на сумму 300 млн дол. Более того, по данным Reuters, украинская сторона уже использовала эти ракеты.

Белый дом подтвердил, что США в марте передали Украине ATACMS. Советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что в Украину отправляли "значительное количество" ракет, и заверил, что США "отправят больше". Позже NYT отметила, что Украина получила от США более 100 ракет ATACMS.

Больше по теме

Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
США уже тайно передали Украине ракеты ATACMS — Reuters
ATACMS
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
США пообещали Украине еще больше ракет ATACMS
The White House
ATACMS
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
В Белом доме оценили шансы на победу Украины в войне после получения помощи США
Бронетехника ВСУ

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?