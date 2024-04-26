США оголосять про новий військовий пакет Україні у розмірі 6 млрд дол
Категорія
Україна
Дата публікації

США оголосять про новий військовий пакет Україні у розмірі 6 млрд дол

США
Джерело:  Politico

США готуються підписати контракти на постачання зброї та обладнання для українського війська на 6 млрд дол.

Що увійде до нового пакету від США на 6 млрд дол

Пакет включатиме боєприпаси для систем ППО Patriot, артилерійські боєприпаси, дрони, зброю для боротьби з безпілотниками та ракети класу “повітря — повітря” для винищувачів.

Гроші з цього пакету підуть на контракти з американськими оборонними компаніями на виготовлення нового обладнання для України, а не на використання поточних запасів Пентагону.Тому на нові боєприпаси й зброю доведеться чекати кілька років.

Очікується, що міністр оборони США Ллойд Остін оголосить про нову допомогу Україні на зустрічі Контактної групи з питань оборони 26 квітня у форматі “Рамштайн”.

Раніше США кілька місяців були на щомісячних зустрічах без оголошення нової підтримки, бо за нове фінансування не голосували в Конгресі.

Пакет допомоги Україні від США

24 квітня президент США Джо Байден підписав законопроєкт про виділення на допомогу Україні понад 60 млрд дол.

Того ж дня Пентагон оголосив оголосив допомогу Україні на мільярд дол. До нього увійшли ракети, артснаряди, бойові машини піхоти Bradley, MRAP, HMMWV, ПЗРК тощо.

20 квітня Палата представників проголосувала за законопроєкт: 310 конгресменів висловилися "за", "проти" — 112. Всі голоси "проти" були республіканцями. Потім законопроєкт пройшов голосування у Сенаті.

24 квітня Reuters із посиланням на джерела писало, що Київ отримав далекобійні ракети ATACMS ще в межах березневого пакета допомоги на суму 300 млн дол. Ба більше, за даними Reuters, українська сторона вже використала ці ракети.

Білий дім підтвердив, що США в березні передали Україні ATACMS. Радник Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що в Україну відправляли “значну кількість” ракет, і запевнив, що США “надішлють більше”. Пізніше NYT зазначила, що Україна отримала від США понад 100 ракет ATACMS

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