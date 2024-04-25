За інформацією журналістів Politico із посиланням на представників Білого дому, в адміністрації президента США Джо Байдена вважають, що виділеного Вашингтоном фінансування недостатньо для перемоги України у розв'язаній Росією війні.

У Білому домі не очікують на перемогу України після отримання допомоги від США

У коментарях журналістам високопосадовці Білого дому пояснили, що окупаційна армія РФ зберігає перевагу над українськими військовими у кількості особового складу та озброєнь.

Представники адміністрації Байдена підкреслюють, що Україні знадобиться дуже багато ресурсів щоб повернути протягом місяців та років окуповані Росією території.

Найближча мета — зупинити українські втрати та допомогти Україні відновити оберти та переломити ситуацію на полі бою. Після цього мета — допомогти Україні почати повертати свою територію. Чи матимуть вони те, що їм потрібно для перемоги? Зрештою, так. Але це не гарантія, що так і буде. Військові операції набагато складніші за це, — пояснює один зі співрозмовників. Поширити

Що кажуть американські аналітики та конгресмени

У Конгресі США також висловлюють занепокоєння тим, чи дозволить фінансування додаткової допомоги Україні привести її до остаточної перемоги над окупаційною армією РФ.

Автори матеріалу також звертають увагу на те, що речник Ради нацбезпеки США при Білому домі Джон Кірбі під час виступу у вівторок, 23 квітня, натякнув на те, що в України досі не має повністю сформованого плану перемоги над окупаційною армією РФ.

Ми зможемо продовжувати розмови з українцями про те, якою є їхня довгострокова стратегія відсічі російської агресії, а потім адаптувати пакети для задоволення цих потреб, — пояснив Кірбі. Поширити

Однак на думку представників обох партій Конгресу США, подальший розвиток бойових дій залежатиме від того, які саме озброєння буде надано Україні.

При цьому багато аналітиків вказують на те, що дискусія у дусі “перемога чи поразка” багато у чому надумана.