США планують збільшити виробництво боєприпасів утричі. Відомі терміни

У США планують виробляти 100 тисяч 155-мм боєприпасів на місяць або ж 1,2 млн на рік до літа 2025 року.

Збільшення виробництва артснарядів у США

Заступник начальника штабу армії США генерал-лейтенант Джеймс Мінгус на події від аналітичного Центру стратегічних і міжнародних досліджень (CSIS) сказав, що після того, як США прийняли пакет допомоги Україні на 61 млрд доларів, в Армії США прогнозують значне зростання виробництва 155-мм артилерійських боєприпасів.

З урахуванням доповнення, яке, на щастя, було прийнято вчора ввечері [23 квітня], до наступного літа ми досягнемо [виробництва 155-мм артилерійських боєприпасів] у 100 000 одиниць, — сказав він. Поширити

Мінгус сказав, що фактично йдеться про зростання виробництва у понад три рази у порівнянні з сьогоднішніми показниками.

У цьому місяці, як очікується, США вироблять 30 000 артилерійських боєприпасів калібру 155 мм.

У США розширюють виробничі потужності та планують нові в Арканзасі, Канзасі та Техасі, заявив минулого року начальник армійського відділу закупівель Дуг Буш.

Снаряди для України

У лютому 2024 року міністр оборони України Рустем Умєров заявив, що Україна випускає близько 2000 снарядів на день, а Росія втричі більше.

Україна використовує суміш 155-мм і 105-мм снарядів НАТО, а також 152-мм і 122-мм снарядів радянської розробки.

Напередодні США оголосили пакет допомоги Україні на мільярд дол. До нього також увійдуть артснаряди. Офіційні особи США не сказали, скільки з мільярду піде на 155-мм артилерійські снаряди, які коштують приблизно 3000 доларів за штуку.