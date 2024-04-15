Артснаряди для України. Чехія уклала контракти на купівлю перших 180 тис боєприпасів

Чеська ініціатива щодо снарядів для України отримала реальне втілення. Вже законтрактовано 180 тис боєприпасів.

Чехія замовила першу партію снарядів для України

Чехія уклала контракти на купівлю 180 тис снарядів для подальшої передачі Україні. Ще планують законтрактувати 300 тис боєприпасів.

Про це написав прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала, повідомляє Financial Times.

За його словами, ситуація в Україні є критичною. Одна з причин — в українських захисників закінчуються боєприпаси і тому вони змушені щодня приймати складні рішення.

Це надзвичайно ускладнює для них утримання лінії фронту — тієї лінії, від якої залежить безпека і майбутнє всієї Європи. Петр Фіала Прем'єр-міністр Чехії

Він також зазначив, що чеська ініціатива по снарядах для України досягає успіху завдяки "оманливій простоті".

Ми працюємо над тим, щоб отримати ще 300 тис снарядів і вже уклали контракти на перші 180 тис. Вони будуть доставлені на український фронт найближчими місяцями. Поширити

Як зазначив прем'єр, загалом до ініціативи приєдналося близько 20 країн.

800 тис снарядів для України

Ще в лютому президент Чехії Петр Павел заявив про те, що його країна знайшла для України 800 тис снарядів, але для їхньої передачі потрібне фінансування.

Потім партнери України почали оголошувати, що вони виділяють кошти на закупівлю снарядів для нашої країни.

За словами прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, перша партія чеських снарядів очікувалася вже у квітні цього року.