Артснаряды для Украины. Чехия заключила контракты на покупку первых 180 тыс боеприпасов
Категория
Мир
Дата публикации

Артснаряды для Украины. Чехия заключила контракты на покупку первых 180 тыс боеприпасов

Снаряды
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Источник:  The Financial Times

Чешская инициатива по снарядам для Украины получила реальное воплощение. Уже законтрактовано 180 тыс боеприпасов.

Чехия заказала первую партию снарядов для Украины

Чехия заключила контракты на покупку 180 тыс снарядов для последующей передачи Украине. Еще планируют законтрактовать 300 тыс боеприпасов.

Об этом написал премьер-министр Чехии Петр Фиал, сообщает Financial Times.

По его словам, ситуация в Украине критическая. Одна из причин — у украинских защитников заканчиваются боеприпасы, и поэтому они вынуждены ежедневно принимать сложные решения.

Это очень усложняет для них удержание линии фронта — той линии, от которой зависит безопасность и будущее всей Европы.

Петр Фиала

Петр Фиала

Премьер-министр Чехии

Он также отметил, что чешская инициатива по снарядам для Украины добивается успеха благодаря "обманчивой простоте".

Мы работаем над тем, чтобы получить еще 300 тыс снарядов и уже заключили контракты на первые 180 тыс. Они будут доставлены на украинский фронт в ближайшие месяцы.

Как отметил премьер, всего к инициативе присоединилось около 20 стран.

800 тыс снарядов для Украины

Еще в феврале президент Чехии Петр Павел заявил о том, что его страна нашла для Украины 800 тыс снарядов, но для их передачи нужно финансирование.

Затем партнеры Украины начали объявлять, что выделяют средства на закупку снарядов для нашей страны.

По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, первая партия чешских снарядов ожидалась уже в апреле этого года.

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