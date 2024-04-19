Словаки зібрали понад 1 млн євро на боєприпаси для України всупереч позиції уряду

У Словаччині менш ніж за дві доби зібрали понад 1 млн євро на закупівлю боєприпасів для України. Кампанію організували після того, як словацький уряд відмовився підтримати чеську ініціативу для купівля снарядів для України.

Словацька ініціатива з допомоги Україні

Кампанію, що кинула виклик уряду Словаччини, допоміг організувати 99-річний Отто Сімко. Він є ветераном словацького національного повстання проти нацистів 1944 року, який пережив Голокост.

Я пережив Другу світову війну. Я воював під час цієї війни. І скажу вам: сенсу в переговорах з Гітлером не було. І з Путіним немає сенсу говорити, — сказав він ВВС у Братиславі. Поширити

Отто Сімко пожертвував на ініціативу свою пенсію. Він каже, що зробив це, аби допомогти Україні у її боротьбі з тоталітаризмом.

Ініціатива зі збору коштів, розпочата за допомогою Отто Сімко, дала можливість словакам, незгодним із думкою прем’єра країни, допомогти Україні.

З 16 по 19 квітня понад 32 тисячі словаків задонатили більше 2 млн євро, які підуть у фонд чеської снарядної ініціативи.

Ми дійсно приємно вражені силою підтримки. Це ознака спротиву словаків внутрішній та закордонній політиці Роберта Фіцо, — заявила ВВС Зузанна Іжакова з ініціативи "Мир для України", що співпрацює із чеським фондом допомоги Україні. Поширити

Гасло словацької кампанії — "Якщо уряд не може — зможемо ми". Кошти продовжують збирати, попри те, що початкової цілі в 1 млн євро вже досягнуто.

Коли Чехія оголосила про свою ініціативу з пошуку снарядів для України, до неї приєдналися 20 країн.

Однак очільник уряду Словаччини Роберт Фіцо відмовився це робити. Наразі він не коментував ініціативу словаків.

Водночас міністр оборони Словаччини Роберт Калінак заявив місцевому телеканалу, що Словаччина — демократія, і словаки можуть робити, що хочуть, а уряд натомість надаватиме Києву іншу допомогу, наприклад, із розмінуванням.

Чеська ініціатив з закупівлі снарядів

Чехія вже уклала контракти на постачання 180 тисяч снарядів, і знає, де закупити ще 300 тисяч.

Найбільші грошові внески, за даними чеського прем’єра Петра Фіали, надійшли від Німеччини, Нідерландів та Данії.

Україна отримає перші снаряди, закуплені завдяки цій ініціативі, у червні.

У Чехії оцінюють, що на світовому ринку є близько 1,5 млн снарядів, і їх можна придбати, якщо на це будуть кошти.