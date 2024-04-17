У Чехії назвали заплановану кількість боєприпасів для України у цьому році
Категорія
Україна
Дата публікації

У Чехії назвали заплановану кількість боєприпасів для України у цьому році

Боєприпаси
Джерело:  Bloomberg

За словами прем'є-міністра Чехії Петра Фіали, у рамках ініціативи Праги Україна має отримати до кінця 2024 року 1,5 млн артилерійських боєприпасів.

Що відомо про плани Чехії з купівлі і передачі Україні артилерійських боєприпасів

Фіала підкреслив, що наразі до чеської ініціативи із закупівлі та передачі артилерійських боєприпасів Україні приєднались близько двадцяти країн, серед яких Німеччина, Нідерланди, Канада та Польща.

Ми віримо, що подальші поставки будуть. Немає причин, чому ми не можемо доставити ще один мільйон протягом наступних 12 місяців, — наголосив прем’єр-міністр Чехії.

Україна бореться зі зменшенням запасів артилерії та ППО, оскільки Росія посилила наземні операції та авіаудари, включаючи бомбардування енергетичної інфраструктури.

Що кажуть у НАТО

Генсек Альянсу Єнс Столтенберг під час пресконференції із головами урядів Чехії, Данії та Нідерландів закликав країни-члени НАТО віддавати перевагу допомозі Україні, а не озброєнню власних військових.

Столтенберг підкреслив, що НАТО має зосередитись на допомозі Україні з системами ППО та артилерійськими боєприпасами у рамках ініціативи Чехїі.

Він також заявив, що у короткостроковій перспективі може виникнути конфлікт між досягненням усіх цілей і наданням того, що зараз потрібно Україні.

Але Україна потребує більшого. Тому, якщо перед союзниками постає вибір між виконанням цілей НАТО з витрат на оборону та наданням Україні більше допомоги, мій сигнал чіткий: надсилайте більше Україні, — підкреслив Столтенберг.

Він зокрема згадав про Данію, яка вирішила передати Україні всі свої артилерійські системи, та водночас "має конкретні плани з їхнього поповнення".

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