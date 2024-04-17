По словам премьер-министра Чехии Петра Фиалы, в рамках инициативы Праги Украина должна получить до конца 2024 года 1,5 млн. артиллерийских боеприпасов.

Что известно о планах Чехии по покупке и передаче Украине артиллерийских боеприпасов

Фиала подчеркнул, что к чешской инициативе по закупке и передаче артиллерийских боеприпасов Украине присоединились около двадцати стран, среди которых Германия, Нидерланды, Канада и Польша.

Мы верим, что дальнейшие поставки будут. Нет причин, почему мы не можем доставить еще один миллион в течение следующих 12 месяцев, подчеркнул премьер-министр Чехии. Поделиться

Украина борется с уменьшением запасов артиллерии и ПВО, поскольку Россия усилила наземные операции и авиаудары, включая бомбардировку энергетической инфраструктуры.

Что говорят в НАТО

Генсек Альянса Йенс Столтенберг во время пресс-конференции с главами правительств Чехии, Дании и Нидерландов призвал страны-члены НАТО отдавать предпочтение помощи Украине, а не вооружению собственных военных.

Столтенберг подчеркнул, что НАТО должна сосредоточиться на помощи Украине с системами ПВО и артиллерийскими боеприпасами в рамках инициативы Чехии.

Он также заявил, что в краткосрочной перспективе может возникнуть конфликт между достижением всех целей и предоставлением того, что сейчас нужно Украине.

Но Украина нуждается в большем. Поэтому, если перед союзниками встает выбор между выполнением целей НАТО по расходам на оборону и предоставлением Украине больше помощи, мой сигнал четкий: присылайте больше Украине, подчеркнул Столтенберг. Поделиться

Он в частности упомянул о Дании, которая решила передать Украине все свои артиллерийские системы, и "имеет конкретные планы по их пополнению".