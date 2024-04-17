По словам премьер-министра Чехии Петра Фиалы, в рамках инициативы Праги Украина должна получить до конца 2024 года 1,5 млн. артиллерийских боеприпасов.
Что известно о планах Чехии по покупке и передаче Украине артиллерийских боеприпасов
Фиала подчеркнул, что к чешской инициативе по закупке и передаче артиллерийских боеприпасов Украине присоединились около двадцати стран, среди которых Германия, Нидерланды, Канада и Польша.
Украина борется с уменьшением запасов артиллерии и ПВО, поскольку Россия усилила наземные операции и авиаудары, включая бомбардировку энергетической инфраструктуры.
Что говорят в НАТО
Генсек Альянса Йенс Столтенберг во время пресс-конференции с главами правительств Чехии, Дании и Нидерландов призвал страны-члены НАТО отдавать предпочтение помощи Украине, а не вооружению собственных военных.
Столтенберг подчеркнул, что НАТО должна сосредоточиться на помощи Украине с системами ПВО и артиллерийскими боеприпасами в рамках инициативы Чехии.
Он также заявил, что в краткосрочной перспективе может возникнуть конфликт между достижением всех целей и предоставлением того, что сейчас нужно Украине.
Он в частности упомянул о Дании, которая решила передать Украине все свои артиллерийские системы, и "имеет конкретные планы по их пополнению".
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