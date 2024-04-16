В Москве загорелся единственный в России завод боеприпасов для С-300

В России вечером 16 апреля неспокойно. СМИ сообщают, что в Москве произошел пожар на территории завода "Авангард", где производится боеприпас для С-300.

Что известно о пожаре в Москве

Российские СМИ сообщают о пожаре на заводе в Москве. Известно, что он входит в состав акционерного общества "Концерн воздушно-космической обороны Алмаз-Антей".

Согласно обнародованным данным, в Москве на заводе "Авангард" пожар распространился на территорию 50 квадратных метров. Однако ее смогли локализовать прибывшие на помощь работники пожарной охраны.

Предварительно открытое горение удалось локализовать около 18.00. Пожар, вероятно, произошел в цехе №12, расположенном на улице Клары Цеткин в Москве около 17:00. Спасателям понадобился час, чтобы локализовать огонь, но не ликвидировать.

Что известно о заводе "Авангард"

Известно, что Московский машиностроительный завод "Авангард" входит в состав акционерного общества "Концерн воздушно-космической обороны "Алмаз-Антей", производя боеприпасы для зенитно-ракетных комплексов С-300 и С-400.

Однако по состоянию на данный момент неизвестно то, что стало причиной пожара и есть ли жертвы. Также заметим, что официального подтверждения или заявлений по этой ситуации обнародовано не было, и эту информацию пока не комментировали.

В то же время, на сайте вышеупомянутого завода указано, что предприятие является единственным в стране-агрессорке, которое производит эти ракеты. Согласно устаревшим данным, а именно — в 2017 году, на заводе работали 2,5 тысячи работников.

В частности, завод "Авангард" расположен на севере Москвы. В мае 2019 предприятие попало под санкции США вместе с учебным центром зенитных ракетных войск в Гатчине и Тульским конструкторским бюро приборостроения.