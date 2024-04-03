В Ростове произошел масштабный пожар вблизи зернового терминала — видео
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В Ростове произошел масштабный пожар вблизи зернового терминала — видео

Пожар
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Источник:  online.ua

Жители российского города Ростов вечером 3 апреля услышали несколько взрывов, прогремевших во время сильного пожара на Левом берегу. Там расположен большой зерновой терминал.

В Ростове — масштабный пожар со взрывами

Около 19:00 весь Ростов увидел большой пожар со столбами черного дыма и услышал взрывы.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

Масштабный пожар был виден во всем городе.

Местные жители слышали звуки взрывов, раздававшихся вблизи зернового терминала.

Пламя на месте пожара становилось все больше и больше, взрывы продолжались.

МЧС России сообщило, что горел ангар вблизи зернового терминала, площадь возгорания — 1000 кв. м. В 19.35 пожар локализовали. Погибших и пострадавших нет.

Что известно об атаке дронов по Курску

Как сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт, над городом и областью 3 апреля были якобы сбиты четыре беспилотника.

Мэр Курска написал, что в городе из-за сбития беспилотников повреждены дома. Однако на видео можно увидеть массовый пожар.

В Минобороны РФ сообщили, что средства ПВО сбили 5 украинских беспилотников: 1 — над Белгородской областью и 4 — над Курской областью.

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