В российской Твери вспыхнул масштабный пожар в многоэтажке — видео
Категория
Проиcшествия
Дата публикации

В российской Твери вспыхнул масштабный пожар в многоэтажке — видео

Пожар
Читати українською
Источник:  online.ua

По информации добровольцев из повстанческих подразделений ЛСР и РДК, в Твери вспыхнул масштабный пожар в недостроенной многоэтажке.

Что известно о масштабном пожаре в российской Твери

При этом ЛСР и РДК в сообщении к видео намекнули на деятельность проукраинского подполья на территории страны-агрессорки.

Что известно о прорыве границы и ситуации в Белгородской и Курской областях

Российские власти блокируют эвакуацию гражданских в Белгородской области, где продолжается рейд российских добровольцев.

Представители украинской военной разведки отмечают, что среди местных людей растет паника.

В ГУР сообщают, что российские силовики оцепили железнодорожный вокзал, растет паника среди жителей.

В частности, украинская разведка получила перехват разговоров местных жителей из района населенного пункта Шебекино.

Карачанского обстреляли и таксистов обстреляли, не знаю, как наши будут уезжать. Да, железнодорожный вокзал уже окружили, все, уже никого не пускают ни туда, ни назад, я не знаю, пицец какой-то. Пусть они возле Прохоровки сходят, – рассказывает местная жительница.

В то же время добровольцы из РДК и ЛСР обратились к губернаторам Курской и Белгородской областей с призывом не препятствовать эвакуации местных жителей.

По их словам, освобождение российских регионов от кремлевского террористического режима продолжается в эти минуты и именно сейчас по путинским войскам в Белгородской и Курской областях наносятся массированные удары.

Мы призываем уполномоченных лиц этих областей, в первую очередь, губернатора Курской области Романа Старовойта и губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, немедленно объявить эвакуацию со всей территории вышеупомянутых областей и без промедления эвакуировать гражданских. И мирные жители не должны страдать войной, боевых действий будут на совести Старовойта и Гладкова, - заявляют представители РДК.

Добровольцы также потребовали от губернаторов прекратить выполнять преступные приказы кремлевского режима и не препятствовать эвакуации мирных граждан из зоны боевых действий, которые уже решили покинуть свои дома и спасать жизнь своих семей.

В то же время в ГУР успели перехватить разговор оккупанта с женой, в которой женщина признается, что в Белгородской области проводят подомовый обход с опросом, куда они планируют эвакуироваться.

Между тем, добровольцы РДК и ЛСР после прорыва границы РФ также обратились к российским военным с призывом переходить на их сторону.

Российские солдаты и офицеры! В русской армии сейчас делать нечего – только умирать. Раньше у вас был непростой выбор уйти и сгинуть в "мясном штурме" или попытаться перейти линию фронта по минным полям, чтобы сохранить себе жизнь. Сейчас все стало гораздо проще. Мы, легионеры, сами пришли к вам. Вам просто достаточно выйти к нам без оружия и с поднятыми руками, говорится в заявлении представителей ЛСР.

Добровольцы напомнили, что не борются с спасающимися от путинского режима и не убивающими невинных.

Вы можете сдаться в плен, сохранить себе жизнь. А если у вас осталась совесть и военная честь, то вы можете стать рядом с нами и вместе с нами сразиться за светлое будущее для нашей родины, - отмечают в ЛСР.

Больше по теме

Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
В российском Курске вспыхнул пожар на нефтебазе после атаки дронов – видео
Пожар
Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
В Таганроге, Курске и Белгороде работает ПВО. В Санкт-Петербурге вспыхнул пожар — видео
ТЕЦ
Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
В аэропорту Сочи вспыхнул масштабный пожар — видео
пожар в Сочи

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?