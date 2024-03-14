По информации добровольцев из повстанческих подразделений ЛСР и РДК, в Твери вспыхнул масштабный пожар в недостроенной многоэтажке.
Что известно о масштабном пожаре в российской Твери
При этом ЛСР и РДК в сообщении к видео намекнули на деятельность проукраинского подполья на территории страны-агрессорки.
Что известно о прорыве границы и ситуации в Белгородской и Курской областях
Российские власти блокируют эвакуацию гражданских в Белгородской области, где продолжается рейд российских добровольцев.
Представители украинской военной разведки отмечают, что среди местных людей растет паника.
В ГУР сообщают, что российские силовики оцепили железнодорожный вокзал, растет паника среди жителей.
В частности, украинская разведка получила перехват разговоров местных жителей из района населенного пункта Шебекино.
В то же время добровольцы из РДК и ЛСР обратились к губернаторам Курской и Белгородской областей с призывом не препятствовать эвакуации местных жителей.
По их словам, освобождение российских регионов от кремлевского террористического режима продолжается в эти минуты и именно сейчас по путинским войскам в Белгородской и Курской областях наносятся массированные удары.
Добровольцы также потребовали от губернаторов прекратить выполнять преступные приказы кремлевского режима и не препятствовать эвакуации мирных граждан из зоны боевых действий, которые уже решили покинуть свои дома и спасать жизнь своих семей.
В то же время в ГУР успели перехватить разговор оккупанта с женой, в которой женщина признается, что в Белгородской области проводят подомовый обход с опросом, куда они планируют эвакуироваться.
Между тем, добровольцы РДК и ЛСР после прорыва границы РФ также обратились к российским военным с призывом переходить на их сторону.
Добровольцы напомнили, что не борются с спасающимися от путинского режима и не убивающими невинных.
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