По информации добровольцев из повстанческих подразделений ЛСР и РДК, в Твери вспыхнул масштабный пожар в недостроенной многоэтажке.

Что известно о масштабном пожаре в российской Твери

При этом ЛСР и РДК в сообщении к видео намекнули на деятельность проукраинского подполья на территории страны-агрессорки.

Что известно о прорыве границы и ситуации в Белгородской и Курской областях

Российские власти блокируют эвакуацию гражданских в Белгородской области, где продолжается рейд российских добровольцев.

Представители украинской военной разведки отмечают, что среди местных людей растет паника.

В ГУР сообщают, что российские силовики оцепили железнодорожный вокзал, растет паника среди жителей.

В частности, украинская разведка получила перехват разговоров местных жителей из района населенного пункта Шебекино.

Карачанского обстреляли и таксистов обстреляли, не знаю, как наши будут уезжать. Да, железнодорожный вокзал уже окружили, все, уже никого не пускают ни туда, ни назад, я не знаю, пицец какой-то. Пусть они возле Прохоровки сходят, – рассказывает местная жительница. Поделиться

В то же время добровольцы из РДК и ЛСР обратились к губернаторам Курской и Белгородской областей с призывом не препятствовать эвакуации местных жителей.

По их словам, освобождение российских регионов от кремлевского террористического режима продолжается в эти минуты и именно сейчас по путинским войскам в Белгородской и Курской областях наносятся массированные удары.

Мы призываем уполномоченных лиц этих областей, в первую очередь, губернатора Курской области Романа Старовойта и губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, немедленно объявить эвакуацию со всей территории вышеупомянутых областей и без промедления эвакуировать гражданских. И мирные жители не должны страдать войной, боевых действий будут на совести Старовойта и Гладкова, - заявляют представители РДК. Поделиться

Добровольцы также потребовали от губернаторов прекратить выполнять преступные приказы кремлевского режима и не препятствовать эвакуации мирных граждан из зоны боевых действий, которые уже решили покинуть свои дома и спасать жизнь своих семей.

В то же время в ГУР успели перехватить разговор оккупанта с женой, в которой женщина признается, что в Белгородской области проводят подомовый обход с опросом, куда они планируют эвакуироваться.

Между тем, добровольцы РДК и ЛСР после прорыва границы РФ также обратились к российским военным с призывом переходить на их сторону.

Российские солдаты и офицеры! В русской армии сейчас делать нечего – только умирать. Раньше у вас был непростой выбор уйти и сгинуть в "мясном штурме" или попытаться перейти линию фронта по минным полям, чтобы сохранить себе жизнь. Сейчас все стало гораздо проще. Мы, легионеры, сами пришли к вам. Вам просто достаточно выйти к нам без оружия и с поднятыми руками, говорится в заявлении представителей ЛСР. Поделиться

Добровольцы напомнили, что не борются с спасающимися от путинского режима и не убивающими невинных.