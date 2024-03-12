В Таганроге, Курске и Белгороде работает ПВО. В Санкт-Петербурге вспыхнул пожар — видео

В российском Санкт-Петербурге 12 декабря вспыхнул пожар вблизи ТЭЦ. В Таганроге, Курске, Белгороде работает ПВО.
Взрывы в России 12 марта
В Таганроге заявили об атаке БпЛА на город, раздаются сирены воздушной тревоги.
В Курске также сообщили о работе ПВО. Губернатор Старовойт заявил, что якобы в результате обстрела ВСУ в одном из сел нет света.
В Белгороде утром заявили об атаке беспилотников и работе ПВО.
В то же время в Санкт-Петербурге вспыхнул пожар вблизи ТЭЦ.
Тем временем в Брянске объявлены "профилактические меры по предупреждению террористических действий".
Местные телеграммы-каналы сообщают о перекрытии нескольких улиц.
Атака беспилотников в РФ
В то же время в Орле продолжает палаты нефтебаза, там произошла утечка нефтепродуктов. Также был атакован один из самых мощных в РФ нефтеперерабатывающих заводов "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез" в городе Кстово в Нижегородской области.
По данным Defence Express, этот НПЗ является одним из самых мощных в России.
По состоянию на 2022 год он перерабатывал 15 млн. тонн нефти, что составляло около 5% от общего объема российской переработки в целом.
Также о взрывах и работе ПВО сообщали из Курской, Тульской, Воронежской, Орловской и Белгородской областей. В Минобороны РФ заявили о сбитии 25 беспилотников.
Больше по теме
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-