В Таганроге, Курске и Белгороде работает ПВО. В Санкт-Петербурге вспыхнул пожар — видео
Категория
Проиcшествия
Дата публикации

В Таганроге, Курске и Белгороде работает ПВО. В Санкт-Петербурге вспыхнул пожар — видео

ТЕЦ
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Источник:  online.ua

В российском Санкт-Петербурге 12 декабря вспыхнул пожар вблизи ТЭЦ. В Таганроге, Курске, Белгороде работает ПВО.

Взрывы в России 12 марта

В Таганроге заявили об атаке БпЛА на город, раздаются сирены воздушной тревоги.

В Курске также сообщили о работе ПВО. Губернатор Старовойт заявил, что якобы в результате обстрела ВСУ в одном из сел нет света.

В Белгороде утром заявили об атаке беспилотников и работе ПВО.

В то же время в Санкт-Петербурге вспыхнул пожар вблизи ТЭЦ.

Тем временем в Брянске объявлены "профилактические меры по предупреждению террористических действий".

Местные телеграммы-каналы сообщают о перекрытии нескольких улиц.

Атака беспилотников в РФ

В то же время в Орле продолжает палаты нефтебаза, там произошла утечка нефтепродуктов. Также был атакован один из самых мощных в РФ нефтеперерабатывающих заводов "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез" в городе Кстово в Нижегородской области.

По данным Defence Express, этот НПЗ является одним из самых мощных в России.

По состоянию на 2022 год он перерабатывал 15 млн. тонн нефти, что составляло около 5% от общего объема российской переработки в целом.

Также о взрывах и работе ПВО сообщали из Курской, Тульской, Воронежской, Орловской и Белгородской областей. В Минобороны РФ заявили о сбитии 25 беспилотников.

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