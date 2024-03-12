У Таганрозі, Курську і Бєлгороді працює ППО. У Санкт-Петербурзі спалахнула пожежа — відео
Категорія
Події
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У Таганрозі, Курську і Бєлгороді працює ППО. У Санкт-Петербурзі спалахнула пожежа — відео

ТЕЦ
Джерело:  online.ua

У російському Санкт-Петербурзі 12 грудня спалахнула пожежа поблизу ТЕЦ. У Таганрозі, Курську, Белгороді працює ППО.

Вибухи в Росії 12 березня

У Таганрозі заявили про атаку БпЛА на місто, лунають сирени повітряної тривоги.

У Курську також повідомили про роботу ППО. Губернатор Старовойт заявив, що нібито внаслідок обстрілу ЗСУ в одному з сіл немає світла.

У Бєлгороді зранку заявили про атаку безпілотників і роботу ППО.

Водночас у Санкт-Петербурзі спалахнула пожежа поблизу ТЕЦ.

Тим часом у Брянську оголошено "профілактичні заходи щодо попередження терористичних дій".

Місцеві Телеграм-канали повідомляють про перекриття кількох вулиць.

Атака безпілотників на РФ

Водночас в Орлі продовжує палати нафтобаза, там відбувся витік нафтопродуктів. Також було атаковано один з найпотужніших у РФ нафтопереробних заводів "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез" у місті Кстово у Нижньогородській області.

За даними Defence Express, цей НПЗ є одним з найпотужніших у Росії.

Станом на 2022 рік він перероблював 15 млн тонн нафти, що складало близько 5% від загального обсягу російської переробки загалом.

Також про вибухи і роботу ППО повідомляли з Курської, Тульської, Воронезької, Орловської та Білгородської областей. У Міноборони РФ заявили про збиття 25 безпілотників.

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