У Таганрозі, Курську і Бєлгороді працює ППО. У Санкт-Петербурзі спалахнула пожежа — відео

У російському Санкт-Петербурзі 12 грудня спалахнула пожежа поблизу ТЕЦ. У Таганрозі, Курську, Белгороді працює ППО.
Вибухи в Росії 12 березня
У Таганрозі заявили про атаку БпЛА на місто, лунають сирени повітряної тривоги.
У Курську також повідомили про роботу ППО. Губернатор Старовойт заявив, що нібито внаслідок обстрілу ЗСУ в одному з сіл немає світла.
У Бєлгороді зранку заявили про атаку безпілотників і роботу ППО.
Водночас у Санкт-Петербурзі спалахнула пожежа поблизу ТЕЦ.
Тим часом у Брянську оголошено "профілактичні заходи щодо попередження терористичних дій".
Місцеві Телеграм-канали повідомляють про перекриття кількох вулиць.
Атака безпілотників на РФ
Водночас в Орлі продовжує палати нафтобаза, там відбувся витік нафтопродуктів. Також було атаковано один з найпотужніших у РФ нафтопереробних заводів "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез" у місті Кстово у Нижньогородській області.
За даними Defence Express, цей НПЗ є одним з найпотужніших у Росії.
Станом на 2022 рік він перероблював 15 млн тонн нафти, що складало близько 5% від загального обсягу російської переробки загалом.
Також про вибухи і роботу ППО повідомляли з Курської, Тульської, Воронезької, Орловської та Білгородської областей. У Міноборони РФ заявили про збиття 25 безпілотників.
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