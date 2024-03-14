У російській Твері спалахнула масштабна пожежа у багатоповерхівці — відео
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У російській Твері спалахнула масштабна пожежа у багатоповерхівці — відео

Пожежа
Джерело:  online.ua

За інформацією добровольців з повстанських підрозділів ЛСР та РДК, у російській Твері спалахнула масштабна пожежа у недобудованій багатоповерхівці. 

Що відомо про масштабну пожежу у російській Твері

При цьому ЛСР і РДК у дописі до відео натякнули на діяльність проукраїнського підпілля на території країни-агресорки.

Що відомо про прорив кордону та ситуацію у Бєлгородській та Курській областях

Російська влада блокує евакуацію цивільних у Бєлгородській області, де продовжується рейд російських добровольців.

Представники української військової розвідки зазначають, що серед місцевих зростає паніка.

У ГУР повідомляють, що російські силовики оточили залізничний вокзал, зростає паніка серед жителів.

Зокрема, українська розвідка отримала перехоплення розмов місцевих жителів з району населеного пункту Шебекіно.

Карачанського обстріляли і таксистів обстріляли, не знаю, як наші їхатимуть. Так, залізничний вокзал уже оточили, все, вже нікого не пускають ні туди, ні назад, я не знаю, пи***ць якийсь. Нехай вони біля Прохорівки сходять, - розповідає місцева жителька.

У той же час добровольці з РДК та ЛСР звернулись до губернаторів Курської та Бєлгородської областей із закликом не перешкоджати евакуації місцевих жителів.

За їх словами, звільнення російських регіонів від кремлівського терористичного режиму триває в ці хвилини і саме зараз по путінських військах у Бєлгородській та Курській областях завдаються масовані удари.

Ми закликаємо уповноважених осіб цих областей, насамперед губернатора Курської області Романа Старовойта та губернатора Бєлгородської області В'ячеслава Гладкова, негайно оголосити евакуацію з усієї території вищезгаданих областей і без зволікання евакуювати цивільних. І мирні жителі не повинні страждати від війни, бойових дій будуть на совісті Старовойта та Гладкова, - заявляють представники РДК.

Добровольці також зажадали від губернаторів припинити виконувати злочинні накази кремлівського режиму та не перешкоджати евакуації мирних громадян із зони бойових дій, які самі вже вирішили залишити свої будинки та рятувати життя своїх родин.

Водночас у ГУР встигли перехопити розмову окупанта з дружиною, в якій жінка зізнається, що в Бєлгородській області проводять подомовий обхід з опитуванням, куди вони планують евакуюватися.

Між тим добровольці РДК та ЛСР після прориву кордону РФ також звернулись до російських військових із закликом переходити на їхній бік.

Російські солдати та офіцери! У російській армії зараз робити нічого - тільки вмирати. Раніше у вас був непростий вибір піти і згинути в "м'ясному штурмі" або спробувати перейти лінію фронту мінними полями, щоб зберегти собі життя. Зараз все стало набагато простіше. Ми, легіонери, самі прийшли до вас. Вам просто достатньо вийти до нас без зброї та з піднятими руками, - йдеться у заяві представників ЛСР.

Добровольці нагадали, що не борються з тими, хто рятується від путінського режиму і не вбиває безневинних.

Ви можете здатися в полон, зберегти собі життя. А якщо у вас залишилася совість і військова честь, то ви можете стати поруч із нами та разом з нами поборотися за світле майбутнє для нашої батьківщини, - зазначають в ЛСР.

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