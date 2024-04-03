У Ростові сталася масштабна пожежа поблизу зернового терміналу — відео

Жителі російського міста Ростов ввечері 3 квітня почули кілька вибухів, які пролунали під час сильної пожежі на Лівому березі. Там розташовано великий зерновий термінал.
У Ростові — масштабна пожежа з вибухами
Близько 19.00 увесь Ростов побачив велику пожежу зі стовпами чорного диму і почув вибухи.
Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.
Масштабну пожежу було видно у всьому місті.
Місцеві жителі чули звуки вибухів, які лунали поблизу зернового терміналу.
Полум’я на місці пожежі ставало все більше і більше, вибухи продовжувалися.
МНС Росії повідомило, що горів ангар поблизу зернового терміналу, площа займання — 1000 кв м. О 19.35 пожежу локалізували. Загиблих та постраждалих немає.
Що відомо про атаку дронів по Курську
Як повідомив губернатор Курської області Роман Старовойт, над містом та областю 3 квітня було нібито збито чотири безпілотники.
Натомість у Міноборони РФ повідомили, що засоби ППО збили 5 українських безпілотників: 1 — над Бєлгородською областю і 4 — над Курською областю.
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