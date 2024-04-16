Снаряды для Украины. Президент Чехии оценил масштаб инициативы по закупке боеприпасов

Президент Чехии Петр Павел 16 апреля заявил, что инициатива по закупке снарядов для Украины набирает обороты.

Как продвигается чешская инициатива

Павел сообщил журналистам, что к инициативе по закупке боеприпасов для Украины присоединилось 20 стран.

Я думаю, что это отражение того факта, что все осознают определенный долг по обещанной поддержке Украины, когда Евросоюз обещал поставить миллион единиц к марту этого года. К сожалению, этого не произошло. Петр Павел Президент Чехии

На прошлой неделе президент Павел заявил, что Чешская Республика уже определила более миллиона единиц боеприпасов, которые могут быть закуплены для Украины в странах вне ЕС.

Ранее он говорил о цифре в 800 тысяч штук. По его словам, работа по поиску денег и партнеров для них продолжается.

Если мы не собираемся разрешить Украине упасть, а это, конечно, не в наших интересах, то хорошо, что создаются такие инициативы, как наша, которые пытаются получить амуницию и необходимое оборудование для Украины, везде, где она есть, — отметил он. Поделиться

Премьер-министр Чехии Петр Фиала, находящийся сейчас в США, заявил в понедельник, 15 апреля, что Чешская Республика заказала для Украины 180 000 артиллерийских боеприпасов и работает над обеспечением еще 300 000 единиц.

Чешская инициатива по закупке боеприпасов

В феврале Петр Павел на Мюнхенской конференции заявил о возможности приобрести для Украины 800 тысяч снарядов.

В конце февраля британская газета Financial Times писала, что закупка 800 тысяч единиц боеприпасов должна стоить 1,5 миллиарда долларов.

Однако представитель правительства по восстановлению Украины Томаш Копечни заявил Чешскому радио, что закупка будет стоить около 3 миллиардов долларов.

7 марта стало известно, что союзники собрали всю необходимую сумму для закупки снарядов.