Снаряди для України. Президент Чехії оцінив масштаб ініціативи для закупівлі боєприпасів
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Світ
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Снаряди для України. Президент Чехії оцінив масштаб ініціативи для закупівлі боєприпасів

Петр Павел
Джерело:  CTK

Президент Чехії Петр Павел 16 квітня заявив, що ініціатива щодо закупівлі снарядів для України набирає обертів.

Як просувається чеська ініціатива

Павел повідомив журналістам, що до ініціативи для закупівлі боєприпасів для України приєдналося 20 країн.

Я думаю, що це відображення того факту, що всі усвідомлюють певний борг щодо обіцяної підтримки Україні, коли Євросоюз обіцяв поставити мільйон одиниць до березня цього року. На жаль, цього не сталося.

Петр Павел

Петр Павел

Президент Чехії

Минулого тижня президент Павел заявив, що Чеська Республіка вже визначила понад мільйон одиниць боєприпасів, які можуть бути закуплені для України в країнах поза ЄС.

Раніше він говорив про цифру в 800 тисяч штук. За його словами, робота з пошуку грошей і партнерів для них триває.

Якщо ми не збираємося дозволити Україні впасти, а це, звичайно, не в наших інтересах, то добре, що створюються такі ініціативи, як наша, які намагаються отримати амуніцію та необхідне обладнання для України, скрізь, де воно є, — зазначив він.

Прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала, який зараз перебуває в США, заявив у понеділок, 15 квітня, що Чеська Республіка замовила для України 180 000 артилерійських боєприпасів і працює над забезпеченням ще 300 000 одиниць.

Чеська ініціатива з закупівлі боєприпасів

У лютому Петр Павел на Мюнхенській конференції заявив про можливість придбати для України 800 тис. снарядів.

Наприкінці лютого британська газета Financial Times писала, що закупівля 800 тисяч одиниць боєприпасів має коштувати 1,5 мільярда доларів.

Однак представник уряду з питань відновлення України Томаш Копечні заявив Чеському радіо, що закупівля коштуватиме близько 3 мільярдів доларів.

7 березня стало відомо, що союзники зібрали всю необхідну суму для закупівлі снарядів.

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